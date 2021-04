Varados en España y Uruguay: el director deportivo y dos ayudantes de Lasarte llevan semanas sin poder entrar a Chile

Estaba planificado desde febrero, incluso antes de que asumiera Martín Lasarte como entrenador de la selección chilena. Después de la fecha eliminatoria de marzo que no se realizó (aunque se jugó el amistoso contra Bolivia), a fines de marzo o principios de abril, el director deportivo de la Federación, Francis Cagigao, y dos asistentes del técnico uruguayo se trasladarían a España y Uruguay para pasar unos días con su familia y realizar actividades relacionadas con sus funciones, en el caso de los que iban a Europa.

Con los permisos sanitarios correspondientes, el viaje se realizó. Al día siguiente del aterrizaje en España, sin embargo, las fronteras del país se cerraron producto de la fuerte ola de Covid 19 que afecta buena parte del Viejo Continente. Y no solo eso, también se cerraron los límites entre las provincias hispanas, lo que dejó a Cagigao y Roberto Navajas (preparador de arqueros) literalmente varados en sus respectivos hogares. Todo lo programado se fue al tacho de la basura. Imposible visitar a los seleccionados en sus respectivos clubes, mientras que el director deportivo ni siquiera pudo asistir al repechaje olímpico donde el combinado femenino clasificó a los Juegos Tokio. En el caso de Cagigao, el encargado técnico del balompié federado ni siquiera pudo acompañar a su madre, tras el fallecimiento de su padre.

Algo similar pasó con Sebastián Eguren (ayudante de campo de Lasarte), quien hoy se encuentra en Uruguay sin la posibilidad de retorno a Santiago.

El plan era regresar a Chile el 15 de abril, seguramente con la delegación de las Rojas. Pero no se pudo. Hoy, los funcionarios claves del Equipo de Todos siguen atrapados en España, sin la posibilidad de retomar su trabajo de manera presencial. Debido a esto, por ejemplo, se retrasó en una semana el lanzamiento del concurso para técnicos de las selecciones Sub 15 y Sub 17. Se hicieron gestiones con el consulado chileno en España para conseguir un salvoconducto, pero los trámites hasta ahora no llegaron a buen puerto.

Trabajo a distancia

Consultada sobre este asunto, desde la ANFP explican que hace días se están haciendo gestiones con los respectivos consulados y ministerios. El asunto lo ha dirigido Enrique Gaete, quien es el jefe de gabinete de la asociación. Se entregó toda la documentación en Cancilleria, además. Incluso, Pablo Milad, presidente del fútbol chileno, ha aprovechado su linea directa con La Moneda para apurar el proceso. Se entregaron los contratos, los certificados de residencia y las visas correspondientes, pero la resolución demora más de lo esperado. Hoy mismo, de hecho, Cagigao tuvo que se presentarse en el consulado en España, para agilizar los trámites.

Al mismo tiempo, Cagigao, Navajas y Eguren han debido trabajar a distancia. Participaron en la lista de jugadores para el microciclo de la Roja, que finalmente no se hizo por recomendación de la comisión médica de la Federación. El director deportivo sostiene reuniones telemáticas a diario con Martín Lasarte, a su vez que está recibiendo y estudiando todos los currículos que han ido llegando para entrenar las selecciones menores. Esta semana, de hecho, Chile debe entregar a la Conmebol la nómina de buena fe con los futbolistas que participarán en la próxima Copa América de Argentina y Colombia.

“A la espera de la autorización de ingreso al país, la gerencia deportiva sigue trabajando en plena coordinación con el cuerpo técnico de la selección femenina, masculina y series menores, para los próximos compromisos y tareas de la planificación establecida por Francis Cagigao”, apuntan desde la Federación.

Se puede estar encima, pero no es lo mismo seguir todo desde lejos. En los últimos días, por ejemplo, Lasarte ha sostenido reuniones con varios colegas de los clubes chilenos. Citas digitales en las que también participa Cagigao. Hasta el chef de la Roja ha tenido que ir informando al ejecutivo español, ya que así como se debe informar la lista de buena fe que presentará la Roja en la Copa América, también se debe entregar un adelanto de los alimentos que consumirá el plantel nacional durante la competencia. Y todo eso debe pasar por el visto bueno y la firma de Cagigao, quien envía los respectivos correos formales a la Conmebol.

Los tres extranjeros que trabajan para la selección nacional están alertas y esperan que esta semana reciban por fin la autorización para retomar su trabajo en Santiago. La ANFP también, pero la mismo ilusión tienen todos hace varios días.