Comando Sur de Estados Unidos informa la destrucción de dos narcolanchas y reporta cinco muertos

El Ejército de Estados Unidos informó este miércoles la destrucción de dos embarcaciones vinculadas al narcotráfico, en una operación que dejó cinco personas fallecidas, en lo que constituye el segundo ataque de este tipo en menos de dos días en aguas cercanas a Colombia y Venezuela.

Según indicó el Comando Sur de Estados Unidos a través de un mensaje en la red social X, el ataque se realizó el 31 de diciembre, aunque no se precisó la ubicación exacta del bombardeo. La operación estuvo dirigida contra “dos embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas”, de acuerdo con la información oficial.

El comunicado señala que informes de inteligencia confirmaron que ambas lanchas transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y participaban en actividades ilícitas. En total, cinco personas murieron durante la acción , tres de ellas en la primera embarcación y dos en la segunda.

COMANDO SUR DE EEUU EN X

El anuncio fue acompañado por un registro audiovisual de 21 segundos, donde se observan los bombardeos efectuados sobre las lanchas en alta mar, material que fue difundido por el propio Comando Sur.

Este operativo se suma al informado el 30 de diciembre, cuando fuerzas estadounidenses reportaron la destrucción de otras tres embarcaciones y la muerte de al menos dos de sus ocupantes, también en el marco de la denominada operación “Lanza del Sur”.

Al igual que en las acciones previas, las autoridades estadounidenses no detallaron si el ataque ocurrió en el sur del Caribe o en el Pacífico oriental, las dos zonas donde Washington ha intensificado su ofensiva contra el narcotráfico marítimo. Desde septiembre pasado, Estados Unidos ha informado la destrucción de casi 40 supuestas narcolanchas y la muerte de cerca de 110 personas en este tipo de operaciones.

El incremento de estas acciones coincide con un despliegue militar estadounidense sin precedentes en décadas en el Caribe sur, en un contexto de creciente tensión con el Gobierno de Nicolás Maduro, al que Washington acusa de encabezar un “narcoestado”.

En paralelo, la administración del presidente Donald Trump ha endurecido su postura contra Venezuela, argumentando la apropiación indebida de activos de empresas petroleras estadounidenses y anunciando la confiscación de buques que transporten crudo venezolano, medida que ya ha sido aplicada en dos ocasiones.

A este escenario se suma un ataque anunciado recientemente por el propio Trump contra un muelle en el litoral venezolano, presuntamente utilizado por la organización criminal Tren de Aragua, lo que marcaría el primer bombardeo estadounidense sobre un objetivo en territorio venezolano.