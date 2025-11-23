Israel ejecuta primer ataque aéreo en meses contra Beirut: apuntan al jefe de Estado Mayor de Hezbollah

El Ejército de Israel realizó este domingo un bombardeo en el sur de Beirut, el primero sobre la capital libanesa desde comienzos de junio.

Según informó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, la Fuerza de Defensa de Israel (FDI) atacó “en el corazón de Beirut, apuntando al jefe de Estado Mayor de Hezbollah, responsable del fortalecimiento y armamento de la organización”.

En ese sentido, el objetivo del operativo se trataría de Haytham Ali Tabatabai, considerado el segundo al mando dentro de la estructura del grupo chiita.

El despacho de Netanyahu señaló que la ofensiva fue ordenada por el propio primer ministro, tras la recomendación del ministro de Defensa y del jefe del Estado Mayor de las FDI.

Por su parte, la agencia oficial de noticias de Líbano informó que “aeronaves enemigas lanzaron un ataque sobre los suburbios del sur de Beirut, provocando víctimas y daños significativos”, sin entregar por ahora un balance oficial de afectados.