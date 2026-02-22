Qué se sabe de la persona armada que intentó entrar a la residencia de Trump en Florida

Un hombre fue abatido por el Servicio Secreto de Estados Unidos la madrugada de este domingo tras entrar en el perímetro de seguridad de la residencia del presidente Donald Trump en Florida, Mar-a-Lago, mientras cargaba un arma y un galón de gasolina.

El mandatario no se encontraba en la residencia en el momento del incidente, ya que actualmente está en Washington.

Las autoridades no han informado oficialmente sobre la identidad del intruso. Sin embargo, varias fuentes cercanas a la investigación señalaron al medio CBS News que se trataría de Austin Tucker Martin, un joven de 21 años de Carolina del Norte, que había sido reportado como desaparecido hace un día por su familia.

Las autoridades relataron a CBS, que Martin entró en la propiedad de Palm Beach cuando un invitado salió. Los agentes habrían encontrado a Martin cerca de la puerta norte, que da a una vía pública frente al mar.

Sobre los primeros antecedentes de este hecho, el sheriff de Palm Beach, Ric Bradshaw dijo que al detectar a esta persona en el lugar “se le ordenó que soltara las dos piezas de equipo que llevaba consigo. Dejó el galón de gasolina y levantó el arma a posición de disparo. En ese momento, el agente (de la oficina del Sheriff) y los dos agentes del Servicio Secreto dispararon sus armas y neutralizaron la amenaza”.

El agente Brett Skiles de la FBI, quienes están llevando la investigación, dijo que “actualmente, nuestro equipo está procesando la escena, recolectando evidencia y continuará trabajando en la escena durante el tiempo que sea necesario”.

También pidió a los vecinos de la zona que pudieran revisar sus cámaras de seguridad por si veían algo sospechoso durante las horas previas al tiroteo.

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt reconoció la labor de las fuerzas de orden en una publicación en X. “El Servicio Secreto de Estados Unidos actuó con rapidez y decisión para neutralizar a un loco, armado con una pistola y un galón de gasolina, que irrumpió en la casa del presidente Trump”, escribió.

Asimismo, la fiscal general Pam Bondi dijo que ha estado hablando con el presidente Trump “y coordinando con nuestros socios federales durante toda la mañana con respecto a la intrusión y el tiroteo en Mar-a-Lago”.