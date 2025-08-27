SUSCRÍBETE
Nacional

Aguilera y cuestionamientos por ley de Eutanasia: “Tenemos un calendario y una agenda legislativa que permite ir avanzando en el proyecto”

Según destacó la ministra de Salud, es relevante que el proyecto avance en su discusión tanto para el gobierno como para las personas.

Daniela SilvaPor 
Daniela Silva
La ministra Ximena Aguilera. Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATONCHILE

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, abordó esta jornada el avance en la tramitación de la ley de Eutanasia que retomó su discusión en la comisión de Salud del Senado y que se espera que el 3 de septiembre se someta a votación.

El proyecto, que establece el derecho a optar voluntariamente para recibir asistencia médica con el objeto de acelerar la muerte en caso de enfermedad terminal e incurable, cursa su segundo trámite y tiene suma urgencia.

Al respecto y ante los cuestionamientos de parlamentarios de oposición que han manifestado no estar a favor de la discusión del proyecto de ley apuntando que hay otras prioridades para el país, Aguilera expresó que “ciertamente el tema de la discusión de eutanasia siempre va a generar distintos pareceres”, sin embargo, recordó, el Presidente Gabriel Boric el año pasado ya en su discurso pidió que se diera urgencia a esta discusión.

“Nosotros hemos trabajado en el Ministerio de Salud”, destacó, recordando que el lunes pasado publicó una carta a El Mercurio en donde destacó la importancia de contar con un marco regulatorio claro y respetuoso que resguarde tanto a pacientes como a profesionales de la salud.

Asimismo, subrayó que han establecido también ya un calendario y agenda legislativa para el proyecto y su discusión.

“Nosotros de hecho tenemos un calendario y una agenda legislativa que permite ir avanzando en el proyecto de Eutanasia que para nosotros es relevante, para las personas es relevante, al mismo tiempo que la agenda de transformaciones que hemos impulsado y que tenemos importantes proyectos tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados”, añadió.

NacionalEutanasiaMinisterio de SaludXimena Aguilera

