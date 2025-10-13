SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Alcaldesa de Las Condes presenta propuesta ante comisión de Educación de la Cámara para evitar traspaso a SLEP

Según argumentó la autoridad comuna, Catalina San Martín, no hay motivo para realizar un traspaso, ya que antes de modificar quien administra “hay que asegurar que esa calidad no se ponga en riesgo”.

Daniela SilvaPor 
Daniela Silva
Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Este lunes, la comisión de Educación de la Cámara recibió diversos invitados para continuar con las audiencias respecto al proyecto de ley que modifica la ley N° 21.040 y otros cuerpos legales, y que busca fortalecer la gestión educativa y mejorar las normas sobre administración e instalación del Sistema de Educación Pública.

Entre los invitados estuvo la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, quien junto con presentar los antecedentes de los colegios del municipio, también expuso ante la comisión “una propuesta técnica” para no ser traspasados a los Servicios Locales de Educación (SLEP).

Actualmente, Las Condes administra ocho colegios y cinco jardines infantiles. Su traspaso al SLEP Manquehue está previsto para el 2026.

Al respecto, la alcaldesa destacó los logro en materia educativa alcanzado en la comuna, argumentando que debido a esto no se debería realizar el traspaso.

“En 2025 nuestra matrícula en los colegios alcanzó 6.299 estudiantes, y si sumamos los jardines, llega a 6.764″, explicó. Desde el 2018 apuntó, la matrícula ha crecido un 22,5%, mientras que la subvención del Mineduc representa el 47,8% y el aporte municipal cubre el 52,2%.

Alcaldesa San Martín: “Hay que asegurar que esa calidad no se ponga en riesgo”

“La comunidad sabe y confía en su educación pública local y esa confianza se sostiene con un cofinanciamiento municipal sostenido en el tiempo”, explicó.

Es debido a esto, explicó la autoridad, que no hay motivo para realizar un traspaso, ya que antes de modificar quien administra “hay que asegurar que esa calidad no se ponga en riesgo”.

En esta línea, la autoridad comunal cuestionó los resultados que han registrado algunos de los Servicios Locales de Educación hasta ahora, advirtiendo que “aún no logra estabilidad plena”, y es por esto, apuntó, que la posición desde la municipalidad de Las Condes “no es detener la reforma, sino garantizar que los traspasos se hagan solo cuando sea necesario y se den condiciones reales para resguardar continuidad, gestión y calidad educativa”.

“Queremos seguir administrando nuestra red educativa para que el Estado pueda concentrar sus esfuerzos en los lugares queb más lo necesitan", afirmó.

La propuesta que presentan, expuso a la comisión, “es muy simple”.

Permitir que los municipios o corporaciones que cumplan ciertos requisitos objetivos puedan conservar la administración de sus colegios, conservar la administración con una evaluación periódica y supervisión del Ministerio de Educación”, señaló.

Los requisitos propuestos, añadió, son: 60% de los establecimientos con desempeño alto medio alto sin deudas previsionales relevantes en los últimos dos añosm, finanzas saneadas con deuda educacional inferior al 5% de los ingresos, cofinanciamiento municipal responsable que no comprometa la calidad del servicio la de acreditaría

Estos requisitos deben ser revisables cada cuatro años, “y si en algún momento no se cumplen estos requisitos se establezcan sanciones para los municipios”.

“Es decir, establecer una cláusula de continuidad por desempeño que protege a los estudiantes y libera recursos para los lugares que más lo necesita”, explicó.

“Comparar cosas que no son comparables”

MINISTRO DE EDUCACION, NICOLAS CATALDO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Al respecto de la propuesta, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien estuvo presente también en la comisión, respondió los cuestionamientos sobre el desempeño de los SLEP, apuntando a que “evidentemente los territorios donde se ha traspasado y donde se ha hecho ese traspaso producto de la criticidad de esos territorios, no pueden tener el mismo resultado que tiene un municipio que inyecta miles de millones de pesos de su presupuesto, que administra en general de manera ordenada”.

“O sea, es comparar de verdad cosas que no son comparables”, apuntó.

De hecho, explicó, Las Condes, Vitactura y Santiago son parte de los municipios que aportan al Fondo Común Municipal, “a diferencia de territorios como por ejemplo Cerro Navia, que recibe muchos recursos del Fondo Común Municipal, porque no tiene prácticamente ninguna empresa en el territorio que tribute”.

Asimismo, también indicó si bien la municipalidad de Las Condes propone requisitos para evaluar la postergación del traspaso, la ley “ya contempla esos requisitos” en su artículo décimo transitorio de la ley 21.040,

Junto con esto, la autoridad también señaló que durante las audiencias que recibió la comisión en la jornada se hicieron observaciones respecto a las carencias que este proyecto tiene en múltiples ámbitos, “como por ejemplo el foco en lo pedagógico, otros temas que tienen que ver con el asunto del financiamiento, bonos de retiro, temas administrativos”.

“Y la verdad es que este es un proyecto de ley que lo que busca es hacerse cargo de aquello que fue diagnosticado en su minuto, y que tenía que ver con el proceso de transición en la implementación de los servicios“, indicó, señalando que le ”preocupaba", que “le endocemos tanta responsabilidad a esta modificación normativa, que la desfondemos”.

Esto, indicó, ya que si bien surgieron preguntas o asuntos respecto a titularidad, pagos de bonos de incentivo al retiro, el financiamiento, que comparto y son temas “súper importantes”, sin embargo “no son en materia de esta ley”.

Más sobre:EducaciónSLEPLas CondesMineducNacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump anuncia el fin de la guerra entre Israel y Hamas: “Este es el amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente”

Enade 2025: este martes Gabriel Boric, la contralora general y los presidenciales están en el foro empresarial

Trump aparecerá en la próxima portada de la revista Time por plan de paz en Gaza

Cambio en el comando de Jara: Laura Albornoz y los diputados Tomás Hirsch y Gael Yeomans dejan las vocerías

Argentina afirma que Estados Unidos está dispuesto a seguir comprando pesos y bonos

“Una avería de puerta” y “falla de sistemas”: la explicación de Metro ante nuevo percance que retrasó frecuencia en tres líneas

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

3.
Datos públicos del Mineduc evidencian que 22.949 docentes menores de 40 años desertaron del sistema

Datos públicos del Mineduc evidencian que 22.949 docentes menores de 40 años desertaron del sistema

4.
“No representa eso”: Boric lanza nuevo dardo a Trump en medio de acuerdo de paz en Gaza y liberación de rehenes de Israel

“No representa eso”: Boric lanza nuevo dardo a Trump en medio de acuerdo de paz en Gaza y liberación de rehenes de Israel

5.
Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Servicios

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Vuelve el Día del Cine con precios desde $2.000: ¿Cuándo y cómo comprar entradas?

Vuelve el Día del Cine con precios desde $2.000: ¿Cuándo y cómo comprar entradas?

Korn en Chile: cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios

Korn en Chile: cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios

Enade 2025: este martes Gabriel Boric, la contralora general y los presidenciales están en el foro empresarial
Chile

Enade 2025: este martes Gabriel Boric, la contralora general y los presidenciales están en el foro empresarial

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Cambio en el comando de Jara: Laura Albornoz y los diputados Tomás Hirsch y Gael Yeomans dejan las vocerías

Argentina afirma que Estados Unidos está dispuesto a seguir comprando pesos y bonos
Negocios

Argentina afirma que Estados Unidos está dispuesto a seguir comprando pesos y bonos

Rosanna Costa viaja a las reuniones anuales del FMI y Banco Mundial en EEUU

Achs invertirá US$25,5 millones en nueva clínica en La Serena

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas
Tendencias

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Intel revoluciona el PC con Panther Lake y su pionero proceso Intel 18A

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Francia iguala en Islandia y deja sus primeros puntos en las Eliminatorias de Europa
El Deportivo

Francia iguala en Islandia y deja sus primeros puntos en las Eliminatorias de Europa

La polémica, en los descuentos: la mano de Leandro Fernández que Palestino reclamó como penal ante la U

Gustavo Álvarez descarta su salida de la U a Perú tras el triunfo azul sobre Palestino: “Seamos serios”

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza
Finde

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Comienza la venta de entradas para el regreso de The Cardigans a Chile
Cultura y entretención

Comienza la venta de entradas para el regreso de The Cardigans a Chile

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

La Revuelta de Los Tres llega en formato físico: anuncian lanzamiento en Vinilo y CD de sus históricos conciertos

Trump anuncia el fin de la guerra entre Israel y Hamas: “Este es el amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente”
Mundo

Trump anuncia el fin de la guerra entre Israel y Hamas: “Este es el amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente”

Trump aparecerá en la próxima portada de la revista Time por plan de paz en Gaza

Crisis se agudiza en Francia y segundo Gobierno Lecornu presenta su gabinete

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo
Paula

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa