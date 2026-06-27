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    Amplían detención de imputado por femicidio en Labranza: Fiscalía espera informe de autopsia para formalizarlo

    El Ministerio Público detalló que el sujeto habría ingresado por una ventana al domicilio de la víctima, lo que habría activado la alarma que alertó a Carabineros.

    Por 
    Felipe Rivera
    Amplían detención de imputado por femicidio en Labranza: Fiscalía espera informe de autopsia para formalizarlo

    El Juzgado de Garantía de Temuco acogió la solicitud de la Fiscalía y amplió hasta el lunes 29 de junio la detención del imputado por el femicidio ocurrido en la localidad de Labranza, en la comuna de Temuco, Región de La Araucanía.

    Según explicó el fiscal adjunto de la Fiscalía Regional de La Araucanía, Jorge Mandiola, la decisión se adoptó durante el control de detención realizado este sábado, debido a “la falta de un antecedente tan importante como es el protocolo de autopsia”, señaló el persecutor.

    Mandiola explicó que la Fiscalía espera contar con todos los antecedentes disponibles para formalizar al imputado y solicitar las medidas cautelares correspondientes.

    Respecto de la dinámica preliminar del crimen, el fiscal detalló que el imputado habría ingresado durante la mañana del viernes por una ventana al domicilio de la víctima. Esa situación habría activado una alarma domiciliaria, que alertó a Carabineros sobre un posible ilícito al interior de la vivienda.

    Amplían detención de imputado por femicidio en Labranza: Fiscalía espera informe de autopsia para formalizarlo

    De acuerdo con Mandiola, personal policial concurrió al lugar y solicitó la apertura de las puertas, pero no obtuvo respuesta desde el interior. Ante lo que calificó como una situación de riesgo inminente, Carabineros ingresó al domicilio.

    Una vez dentro, según relató el fiscal, el imputado habría gritado desde uno de los dormitorios que mantenía un arma de fuego. Frente a esa advertencia, los funcionarios policiales se replegaron para evitar una eventual balacera y solicitaron la concurrencia de personal especializado.

    “Es en esas circunstancias que el imputado decide salir desde el domicilio”, explicó Mandiola.

    El persecutor también confirmó que existía una denuncia previa entre las partes. Sin embargo, precisó que en esa oportunidad no se solicitó prisión preventiva, porque la denuncia fue realizada días después de ocurridos los hechos denunciados y ya no existía una hipótesis de flagrancia que permitiera a las policías detener al imputado.

    Entre esas cautelares estaban la prohibición de acercarse a la víctima y a su domicilio, además de una prohibición total de comunicarse con ella.

    Según la Fiscalía, esas medidas habrían sido incumplidas por el imputado, por lo que también se indaga un eventual delito de desacato.

    El caso ya había motivado la presentación de una querella de oficio por parte del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en La Araucanía, en el marco de la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

    Además, el organismo informó que iniciará los trámites para otorgar, en el marco de la Ley de Reparación, una pensión de protección a los dos hijos menores de edad de la víctima.

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