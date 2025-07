Caso Motorola: fiscal Armendáriz decide no perseverar en causa contra exsubsecretaria Katherine Martorell

El Fiscal Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, comunicó formalmente la decisión de no perseverar en el denominado caso Motorola, que involucró a la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, ya que “no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una formalización y/o acusación”.

Así lo comunicó el persecutor en una notificación enviada al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Cabe recordar que en esta causa se investigó una licitación de parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito, mientras era encabezada por Martorell, contra quien la empresa Pegasus Group presentó una querella en 2020 por posibles delitos de corrupción, tras perder frente a la empresa Motorola una licitación como proveedora de unas 300 cámaras corporales para Carabineros, por un valor superior a los 300 millones de pesos.

La empresa querellante acusó delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y falsificación de instrumento público en el proceso.

Sin embargo, el fiscal Armendáriz informó al tribunal que “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código Procesal Penal, comunico a US., que con fecha 25 de julio de 2025 se declara el cierre de la presente investigación y, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 248 letra c) del Código Procesal Penal, comunico a US. que esta fiscalía ha decidido no perseverar en el procedimiento, por cuanto durante la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una formalización y/o acusación”.

Así, el persecutor solicita al juzgado fijar fecha para una audiencia en la cual se comunique a las partes la decisión del Ministerio Público, la que finalmente quedó programada para el 3 de octubre.

Martorell: “El daño ya se hizo”

Tras conocer la decisión de la Fiscalía Centro Norte, la exsubsecretaria Katherine Martorell se declaró satisfecha por el resultado del fin de indagatoria tras cinco años, aunque lamentó el daño causado a su persona.

“Como lo sostuve desde el primer día, nunca hubo delito. Colaboré desde el primer momento, entregando voluntariamente todos mis dispositivos electrónicos y la apertura del secreto bancario, es una lástima que esto haya durado cinco años”, manifestó Martorell.

Desde su círculo indicaron que, pese a la querella presentada por Pegasus Group, “el Consejo de Defensa del Estado (CDE) rechazo involucrarse y el Tribunal de Contratación Pública (TCP) afirmó que no hubo perjuicio fiscal”.

Martorell -quien relevó que nunca fue formalizada en la causa- insistió en que cuando se presenta una querella, “las personas asumen que eres culpable de un delito, te juzgan y te declaran culpable. Ahora el fiscal jefe decide que no hay delito y se cierra la investigación, pero el daño ya se hizo. Cuando eres inocente, esa certeza y ver cómo afecta todo esto a tu familia es lo más doloroso”, cerró.