Claudio Alvarado aborda las críticas de Jaime Campos al gobierno de Boric: “Hay opiniones políticas que son legítimas”

Claudio Alvarado, el ministro del Interior del presidente electo, José Antonio Kast, abordó esta jornada los próximos lineamientos, así como también las críticas que se han generado en torno al recientemente anunciado gabinete del próximo Mandatario.

Consultado sobre qué ocurrió con la caída de exejecutivo de BHP y Andes Copper, Santiago Montt, para Minería, así como también los eventuales conflictos de interés que pudiesen existir o que se podrían generar, Alvarado expresó en entrevista con Radio ADN sobre lo primero que “lo que sucede con antelación es pasado, se da vuelta a la página”.

Con respecto al tema de conflictos de interés en tanto, señaló que “indudablemente todo gobierno genera críticas, se busca donde pueden estar los problemas". Sin embargo, sostuvo, hay normas en la administración del Estado en donde se deben declarar esos conflictos de interés,

“Y obviamente que ninguna autoridad nominada por el Presidente Kast va a poder ejercer decisiones respecto a aquellas situaciones donde se declaren esos conflictos de interés”, señaló.

Alvarado por dichos de Jaime Campos: “Hay opiniones políticas que son legítimas”

Por otra parte, y consultado sobre la designación de Jaime Campos como ministro de Agricultura, y sus dichos la jornada de ayer, en donde aseguró que no renunciaría al Partido Radical, calificando además al gobierno del Presidente Boric como “el peor” desde el retorno de la democracia, Alvarado apuntó a que “hay opiniones políticas que son legítimas”.

“A nosotros muchas veces nos dijeron cuando ejercíamos función en el gobierno del Presidente Piñera que era el peor gobierno de la historia y que yo creo que el tiempo se ha cargado de demostrar que no era así”, sostuvo. “El cruce y la crítica política siempre va a existir. Y aquí lo que importa es la decisión del ministro Campos de incorporarse aportando su experiencia y su capacidad política al gobierno del presidente Kast”.

Asimismo, señaló que con el gobierno que termina “hemos tenido una muy buena comunicación”, y que han estado también coordinando sobre cómo poder ayudar para abordar la emergencia desde que asuman el 11 de marzo por la situación de los incendios en el sur.

Por otra parte, y en cuanto a las críticas que ha generado que este gabinete lo integren dos abogados del dictador Augusto Pinochet, específicamente con Fernando Rabat a cargo de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Alvarado sostuvo que “confía plenamente” en la capacidad de ambos ministros.

“No tengo ninguna duda que van a ser exitosos en su gestión, tanto en el Ministerio de Justicia como en el Ministerio de Defensa. Y esa crítica política, o crítica al ejercicio anterior de su profesión, yo creo que, por lo menos en mi caso, yo la dejo atrás para la discusión y quiero centrarnos en las próximas páginas que ellos tienen que construir”.

Claudio Alvarado sobre creación de corredor humanitario: “Nunca hay que agotar los esfuerzos para encontrar una solución”

Asimismo, señaló que el éxito de este nuevo gobierno “creo que va a pasar si somos capaces de entregar la continuidad del mismo a una persona de nuestro mismo sector político, pero para eso falta mucho y hay que trabajar bastante”.

Consultado por otra parte sobre qué ocurrirá con la migrantes irregulares, considerando que en una primera instancia Kast aseguró que los expulsaría a todos, para luego señalar que “los invitaría” a que se fueran de Chile, Alvarado señaló que el próximo Mandatario “ha buscado interaccionarse con países vecinos con el propósito de poder ir encontrando una solución que permita a aquellos migrantes irregulares retornar a sus países de origen”.

“Ese es un proceso que no es inmediato, pero que tenemos claridad, que tenemos que abordarlo en todas sus dimensiones”, indicó. En esta línea aseguró que seguirán insistiendo en la idea de crear un corredor humanitario, pese a que ya fue descartado por el presidente peruano.

“Creo que en la vida una de las características de las personas para lograr objetivos debe ser la perseverancia, y muchas veces hay respuestas que dicen relación con el contexto político circunstancial en un país determinado, pero nunca hay que agotar los esfuerzos para encontrar una solución que efectivamente permita lograr ese corredor humanitario", sostuvo.

En cuanto a los futuros nombramientos, Alvarado apuntó a que “altamente probable” que Máximo Pavez (UDI) sea designado para la subsecretaría del Interior y Sebastián Figueroa (Partido Republicano) para la subsecretaría de Desarrollo Regional. Esperan que el anuncio de los subsecretarios la realicen a finales de enero, señaló.