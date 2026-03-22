El ministro de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), Louis de Grange, se refirió al nuevo reglamento en el que trabaja su administración para la Ley EAT (Empresa de Aplicación de Transportes) -más conocida como Ley Uber- que, según comenta, se autoimpuso tres meses para realizarlo.

“El principal interés son los pasajeros, las familias y las personas, y al mismo tiempo es el empleo: esos dos son pilares clave”, dijo en entrevista con Estado Nacional de TVN. Destacó que reglamento que generó la administración anterior tenía muchas falencias, y que afectaría la calidad de servicio, además de reducir la cobertura espacial.

Refuerza que el reglamento que elabore se tiene que “apalancar” en la ley misma, la EAT, y en este sentido destacó que, para mejorar la calidad del servicio de las aplicaciones, en el corto plazo puede mover el reglamento y el decreto 212.

Dentro de los aspectos que van a modificar está la cilindrada de los autos, que consideró un “despropósito”. El reglamento actual establecía una mínima de 1.400 centímetros cúbicos y de Grange apuntó el hecho de que existen vehículos que tienen menos, que estaban quedando fuera de poder trabajar.

El jefe de la cartera de Transportes subrayó también que “pedían que el auto tuviera un año de antigüedad, que fuese nuevo. Eso tampoco es necesario”.

De Grange enfría urgencia del tren Santiago-Valparaíso y advierte que “faltaba mucho” para iniciar obras

Tren Santiago-Valparaíso

Consultado por el destino del tren de Santiago a Valparaíso, de Grange respondió que se retiró el contrato de estudio de factibilidad de Contraloría “porque hay un tema de urgencia. Yo creo que es importante distinguir lo que es necesidad, que yo la comparto, con lo que es la urgencia”.

Recalca, en todo caso, que la administración pasada no hizo algún estudio específico con el tren. “Tampoco exageremos de que estaba listo para empezar las obras. La verdad es que faltaba mucho ”, afirmó.

En este sentido, dijo que el tren cuesta 3.500 millones de dólares y que “los últimos años nos hemos enfrentado a un déficit estructural gigante, se ha gastado mucho más de lo que se produce como país”.

Sostuvo que “si raspas un poquito la ineficiencia del Transantiago- que es muy factible de hacer porque tiene 1.700 buses estacionados- tú puedes obtener financiamiento para otras necesidades”. En esta tecla, la autoridad consideró los aspectos positivos del tren y lo concibe con un carácter más suburbano y regional, ligado a las oportunidades de familias.

“Mi foco no es moverse entre Santiago y Valparaíso, mi foco es atender a toda esta Quinta Región interior, que tiene mala conectividad”, desarrolló al respecto.