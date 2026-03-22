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    Ministro de Transportes descarta reducción de oferta de buses en la RM para optimizar costos

    Louis de Grange apuntó que se busca reducir los buses estacionados y los que son "mucho más caros para el sistema y ofrecen un peor servicio", mencionando los de dos pisos y los articulados.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Ministro de Transportes descarta reducción de flota de buses en la RM para optimizar costos JAVIER TORRES/ATON CHILE

    No vamos a tocar ningún recorrido, no vamos a sacar buses que están circulando realmente”, afirmó Louis de Grange, jefe de la cartera de Transporte y Telecomunicaciones (MTT), este domingo.

    De Grange, a poco más de dos semanas desde que asumió su nuevo cargo, hizo ahínco en el exceso de flota de buses y la cantidad de vehículos que hay en reserva, en comparación con el número de conductores que, según la autoridad, es el mismo que hace 15 años.

    “Aumentó en 1.500 la flota total de buses en el sistema, sin que hayan aumentado los conductores”, explicó en diálogo con Estado Nacional de TVN, quien manifestó que esa inconsistencia se traduce en costos para el Estado mayores de lo que realmente se necesitan.

    Ministro de Transportes descarta reducción de flota de buses en la RM para optimizar costos DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Es en esta línea que descartó reducir la flota para optimizar costos. “La oferta no va a cambiar: lo que se está haciendo es reducir la cantidad de buses estacionados, reducir esos buses que son mucho más caros para el sistema y que ofrecen un peor servicio”. En ese ítem, mencionó los buses articulados y los de dos pisos.

    El secretario de Estado habló sobre espaciar la renovación de vehículos por los que ya están estacionados, “aprovechando ese activo que ya financió el Estado de Chile con subsidios”. En este tono aludió a que, al optimizar el uso del Transantiago, se puede mejorar la calidad de vida de personas en regiones.

    Evasión y el objetivo de bajar el 30%

    El titular del MTT considera que el peak de la evasión ocurrió después del estallido social, momento en el que él era el presidente de Metro. “El tema de evadir, no pagar, otra forma de luchar, yo creo que le hizo un daño gigantesco a nuestra sociedad, no solo al sistema de transportes”.

    La autoridad sostuvo que el diseño del sistema de transporte público en Santiago favorece la evasión, con los contratos de los operadores sin incentivos para controlarla, el diseño físico de los buses articulados y la necesidad de aumentar la fuerza de fiscalización.

    Yo creo que no ha habido compromiso histórico por enfrentar la evasión, se trata de plantear como un tema de derecho social y no es así”, opinó de Grange. Siguiendo esa línea, anunció como meta bajar el 30% de evasión en el corto a mediano plazo.

    “El año 2027, si logramos llegar a '20 y algo porciento' sería muy positivo", dijo.

    Ministro de Transportes descarta reducción de flota de buses en la RM para optimizar costos

    “Hay que hacer acupuntura”, en torno al alza de tarifas

    En torno al alza de los precios del petróleo por la guerra de Irán con Estados Unidos, de Grange no descartó algún alza en el corto plazo del valor de la tarifa de transportes y dijo que hay que revisar los polinomios, el subsidio disponible.

    “Uno tiene cierto margen, por lo tanto, no puedo pronunciarme hoy, pero yo creo que a la brevedad nos vamos a enterar de cuál va a ser el mecanismo”, explicó.

    Sobre esto, la autoridad habló sobre “ajustar ciertas perillas, ciertos parámetros”. Detalló entonces que “el foco del actual gobierno va a estar en proteger aquellas personas con mayores necesidades, por ejemplo, con el tema de la parafina, que tiene un impacto directo sobre aquellos hogares con menores ingresos”.

    Subrayó también el tema del transporte de carga y afirmó que “lo importante es el consumidor final, sobre todo aquellas familias en sectores más periféricos, más aislados del transporte. Hacia ese público hay que hacer acupuntura”.

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