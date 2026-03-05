SUSCRÍBETE
    Nacional

    Declaran alerta amarilla por actividad en el volcán Láscar: autoridades refuerzan sistema de vigilancia en la zona

    Durante una mesa técnica entre el Sernageomin y Senapred ordenaron restringir el acceso a la zona de mayor exposición y reforzar el sistema de vigilancia.

    Por 
    Felipe Alcafus
    Foto referencial: Volcán Láscar Red Geocientífica de Chile

    El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) declaró alerta técnica para el volcán Láscar, en la comuna de San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta, elevando de nivel verde a amarillo, luego que se detectaran cambios en su actividad interna en las últimas semanas.

    La decisión fue adoptada tras una mesa técnica realizada junto al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) durante la mañana de este jueves, instancia en la que el organismo explicó que debido a los cambios observados requieren reforzar la vigilancia del volcán.

    En específico, se debe al aumento sostenido de la sismicidad volcano-tectónica (asociada a fracturamiento de roca). Paralelamente, se percibe un incremento en la radiancia térmica, detectada mediante sensores satelitales.

    Bajo estra premisa, el jefe de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica (RNVV) de Sernageomin, Álvaro Amigo, informó que “durante el mes de febrero el volcán Láscar, ha experimentado una serie de indicios de actividad interna relativamente anómala para el comportamiento de este volcán”.

    Asimismo, explicó las razones descritas anteriormente y aseguró que los antecedentes registrados “hacen evaluar que el volcán está fuera de su nivel base de actividad y, por lo tanto, se ha decidido realizar un cambio de alerta técnica desde nivel verde a amarillo”. Finalizando con un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

    Por su parte, Senapred decretó un perímetro de seguridad de 5 kilómetros para restringir el acceso a la zona de mayor exposición, donde es posible la ocurrencia de explosiones menores sin señales previas. Cabe destacar que el volcán Láscar se caracteriza por ser el único sistema volcánico del norte de Chile que se encuentra en la categoria de mayor riesgo.

