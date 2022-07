Encuentran el cuerpo sin vida de joven desaparecido en Graneros

Este domingo fue hallado el cuerpo sin vida del joven de 24 años desaparecido desde el 31 de mayo pasado en la comuna de Graneros, Región de O’Higgins.

La información fue confirmada por el alcalde de la comuna, Claudio Segovia, quien indicó que efectivos policiales encontraron el cuerpo del joven, y que aún trabajaban en el lugar del hallazgo.

Mauricio Rojas Peñailillo, de 24 años, permanecía desparecido desde hace dos meses, y sufría de una discapacidad intelectual y visual. Durante la jornada de ayer, efectivos de la PDI hallaron el teléfono celular de Rojas en el sector La Viña de la comuna.

En esa línea, hoy la Brigada de Homicidios (BH) de Rancagua, recibió una solicitud de concurrencia, de parte del Fiscal Jefe de Graneros, a fin investigar el hallazgo de un cuerpo que se encontraba en la Ruta H-10, con calle Santa María.

Junto a detectives, peritos del Laboratorio de Criminalística (LACRIM) Regional y personal de Bomberos, extrajeron un cuerpo que se encontraba al interior del ducto que conduce el canal de regadío que pasa por el lugar.

“El canal el día de hoy está seco, hubo temporales hace un par de semanas atrás y todas esas cosas van alterando los sitios del suceso, y en eso tenemos que concentrarnos para poder establecer qué fue lo que pasó”, aseguró el fiscal jefe de la Fiscalía Local de Graneros, Pablo Muñoz Leyton.

Conforme a los primeros antecedentes, el cuerpo habría sido encontrado por familiares de Mauricio Rojas y según indicó la Policía de Investigaciones, el hallazgo hace presumir que el cuerpo correspondería a él.

Aún así, el Servicio Médico Legal de Rancagua efectuará exámenes para establecer de manera certera su sexo, identidad y causas de su muerte.

“Por el momento el cuerpo una vez sacado del canal, fue trasladado al Servicio Médico Legal (SML), donde personal de la Brigada de Homicidios va a proceder al examen externo policial del cadáver. Por el momento solamente se va a hacer el examen externo con la médico criminalística de BH”, informó el subprefecto Daniel Flores.

Por su parte el fiscal Muñoz agregó que “nosotros tenemos la obligación de investigar absolutamente todo, no podemos descartar nada y, tal como he señalado desde el día, nosotros no vamos a detenernos hasta saber qué fue lo que pasó (...) son una serie de interrogantes que tenemos que tenemos que abordar y que tenemos que ser capaces a través de la investigación que realicemos, poder dar una respuesta a la familia”.

El canal el día de hoy está seco, hubo temporales hace un par de semanas atrás y todas esas cosas van alterando los sitios del suceso, y en eso tenemos que concentrarnos para poder establecer qué fue lo que pasó.

Nosotros tenemos la obligación de investigar absolutamente todo, no podemos descartar nada y, tal como he señalado desde el día, nosotros no vamos a detenernos hasta saber qué fue lo que pasó, eso incluye saber por qué llegó acá, por qué cuando se buscó no se encontró, por qué se encontró el día de hoy. Son una serie de interrogantes que tenemos que tenemos que abordar y que tenemos que ser capaces a través de la investigación que realicemos, poder dar una respuesta a la familia.

El cuerpo fue trasladado al SML, se encontraba con ropa, por lo tanto mayores antecendes de aquello no podemos entregar