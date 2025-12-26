SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Fiscalía busca la cárcel para Monsalve y pide 14 años de presidio en su contra por los delitos de violación y abuso sexual

    En total son dos hechos por los que el Ministerio Público acusa a la exautoridad de gobierno. En paralelo, la defensa del exsubsecretario solicitó reabrir la indagatoria. Si el tribunal rechaza esa petición, el 20 de enero partirá la preparación del juicio oral.

    José Carvajal Vega 
    José Carvajal Vega
    MARIO TELLEZ

    Un total de 14 años de presidio efectivo pide la Fiscalía Metropolitana Centro Norte en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Lo anterior, según solicitó el Ministerio Público en la acusación ingresada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

    En el escrito, el fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Xavier Armendáriz, afirma que los delitos por los que se busca llevar a juicio a la exautoridad de gobierno, corresponden a los de violación y abuso sexual en contra de una subalterna de la Subsecretaría del Interior, hechos que habrían ocurrido en el 22 y 23 de septiembre del 2024.

    En detalle, la Fiscalía pide 10 años de cárcel por el ilícito de violación, más otros cuatro años de presidio por el abuso sexual.

    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Según da cuenta el ente persecutor en el escrito de la acusación, tras cerrar la investigación el pasado 11 de diciembre y luego de un año y dos meses de indagatoria, el Ministerio Público da por acreditado que los hechos por los que se pide 14 años de cárcel en contra de Monsalve ocurrieron la tarde del 22 de septiembre de 2024, cuando la entonces autoridad de Interior se reunió a almorzar con su subalterna.

    Ese encuentro, según ya es conocido, ocurrió en el restaurante Ají Seco Místico, en el centro de Santiago. “Horas más tarde, encontrándose la víctima gravemente afectada por la alta ingesta de alcohol, fue conducida por el acusado al interior de la habitación N°719 del Hotel Panamericano“, se lee en el documento. Fue en ese lugar, según los fiscales, que Monsalve habría violado a la mujer “valiéndose de que se encontraba privada de sentido e incapacitada para oponerse, producto de la alta ingesta de alcohol”.

    El segundo ilícito se registró al día siguiente, la mañana del 23 de septiembre, cuando la víctima despertó. Según la acusación del Ministerio Público esa mañana Monsalve cometió el delito de abuso sexual toda vez que “realizó actos de significación y relevancia sexual en contra de la víctima, sin mediar consentimiento alguno de su parte”. Respecto de este hecho, la Fiscalía detalla que no hubo penetración, pero que el acusado aprovechó que “la víctima se encontraba incapacitada para oponerse producto del estado de estupefacción en que se encontraba”.

    Por estos hechos, y tras la apertura de la investigación el 14 de octubre del 2024, Monsalve fue formalizado por la Fiscalía un mes después, instancia en la que se decretó su prisión preventiva, manteniéndose por 181 días en el anexo penitenciario Capitán Yáber.

    El listado de testigos

    En la misma acusación ingresada por Armendáriz, el Ministerio Público ofrece una larga lista de testigos, entre las que se encuentran altas autoridades del actual gobierno, incluso el mismo Presidente Gabriel Boric.

    En el caso del Mandatario, según da cuenta en el escrito, “su declaración recaerá sobre las circunstancias anteriores, posteriores y coetáneas de los delitos investigados, todo lo que vivió, vio, escuchó y tomó conocimiento respecto de los hechos y con ocasión de éstos, como también de sus involucrados”.

    También, se considera como testigo a la exministra del Interior, Carolina Tohá, quien deberá dar cuenta de su “relación profesional con el acusado y sobre el relato recibido por éste y otros testigos respecto de los hechos materia de acusación, como asimismo sobre la declaración prestada en Sumario realizado por la Contraloría General de la República”.

    En el mismo listado también están considerados figuras como la exministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) Ana Lya Uriarte y el exjefe de gabinete de Monsalve, Gabriel de la Fuente.

    Pese al extenso número de testigos, el listado definitivo deberá ser tratado en la audiencia de preparación del juicio oral.

    ¿Se reabre la causa?

