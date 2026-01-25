SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    "Gabinete de emergencia para sí mismos": presidente de la CUT critica nominaciones de Kast

    José Manuel Díaz, líder de la organización, cuestionó la falta de unidad de la futura oposición y anticipó el cómo se anticipan las relaciones con el Ejecutivo.

    Antonella Cicarelli 
    Antonella Cicarelli

    El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel Díaz, en una entrevista en Radio Nuevo Mundo, se le consultó sobre las expectativas de la CUT sobre la composición del nuevo gobierno de José Antonio Kast.

    Según Díaz, el gabinete anunciado esta semana está enfocado en el mercado laboral y mencionó a la futura ministra de Energía, Ximena Rincón como parte de las personas con experiencia en el sector del trabajo, por su anterior rol como ministra de esa cartera.

    En ese sentido dijo que el gabinete “es un muy tecnócrata, pero es una isla, porque muy poco de él tiene vínculo con el mundo social”.

    Por otro lado, también expresó que algunos de los nombres han sido “provocadores en los espacios donde están”, refiriéndose al ministro de Justicia, Fernando Rabat, la ministra de la Mujer, Judith Marín, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz y al ministro del Interior, Jaime Campos.

    Sobre este último mencionó que “es complejo relacionarse con él”, por su experiencia como dirigente campesino cuando Campos era ministro de Agricultura.

    Sobre lo mismo dijo que “este es un gabinete de emergencia, pero de emergencia para sí mismos”. Pero también subrayó que será un gobierno que iniciará el debate de temas valóricos, económicos y legales.

    Postura de la CUT ante el nuevo gobierno

    Díaz comentó que tuvieron un consejo en que analizaron sus responsabilidades sindicales para el próximo gobierno. “Somos una institución interlocutora de diálogo social, por tanto nos compete conversar con las nuevas autoridades”.

    Anticipó que buscarán negociar por el salario mínimo, también del sector público y defender lo avanzado “con herramientas del sindicalismo que es el diálogo y la movilización”. Asimismo “que el trabajo decente se convierta en una realidad en el país”.

    Sobre el Proyecto de Ley de Reajuste del Sector Público conocido coloquialmente como “ley de amarre”, indicó que este tuvo tres ejes: trabajo decente, estabilidad laboral y libertad sindical, últimos puntos, que como dijo, fueron perdidos en el Congreso, incluso por falta de votos del oficialismo.

    Por esto mismo hizo una crítica ante la división del oficialismo en la actualidad y proyectó que “si este año no hay una oposición de los partidos cohesionada, única, el presidente Kast se va a ir consolidando y todo lo que se haga será considerado como una acción obstructiva y en esto va a justificar muchas cosas que va a implementar”.

