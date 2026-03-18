Integrantes del Alto Mando de Carabineros dan negativo en test de drogas

A siete meses del más reciente examen sorpresa al generalato, la totalidad del Alto Mando de Carabineros se sometió nuevamente a un test de drogas, en el marco de las políticas de control interno y fortalecimiento de la probidad institucional de la policía uniformada.

El procedimiento se llevó a cabo, sin aviso previo, por disposición directa del general director de Carabineros, Marcelo Araya, durante un consultivo de generales, instancia en la que participaron los oficiales de mayor jerarquía a nivel nacional.

La totalidad de los exámenes aplicados arrojaron resultados negativos.

El general Araya destacó que este tipo de controles busca que quienes ejercen funciones de mando den el ejemplo en materias de integridad y conducta funcionaria.

Este tipo de controles forman parte de un monitoreo permanente orientado a reforzar la confianza pública, asegurando que el actuar de Carabineros se ajuste estrictamente a los principios y valores que rigen su labor al servicio de la comunidad, resaltaron desde la institución.