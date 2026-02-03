Línea 7 de Metro lleva un 40% de avance: será inaugurada a fines de 2028

Hasta la comuna de Las Condes llegó el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, para inspeccionar las obras de la futura Línea 7 de Metro de Santiago. Allí, el gerente general del tren subterráneo, Felipe Bravo, junto a las alcaldesas de Las Condes, Catalina San Martín, y de Vitacura, Camila Merino, informaron sobre los avances del proyecto.

Instalados en la intersección de Cerro Colorado con Manquehue Norte, en la que será estación 16 de la Línea que unirá a las comunas de Renca con Vitacura, el gerente de Metro aseguró que las obras llevan un 40% de avance.

“ Al cierre de enero ya tenemos un 40% de avance, van ya 16 de los 26 kilómetros de túnel construido y estamos viendo el avance que tenemos en este tramo de la línea, donde las obras de esta etapa de construcción, que se llama de pique, que es donde hay túnel, ya están terminadas", indicó Bravo.

El representante de Metro informó que se está a la espera de que se “adjudiquen las obras para la construcción de la propia estación, que en este lugar tiene cuatro niveles, más de 6.000 metros cuadrados y todas las facilidades para que las personas puedan acceder a Metro muy simple”, sostuvo, agregando que ahora comenzará la “etapa de la construcción de rieles”.

En concreto, la Línea 7 contará con 19 estaciones y tendrá 26 kilómetros de longitud, los que contemplan ocho comunas: Renca, Cerro Navia, Quinta Normal, Santiago, Recoleta, Providencia, Las Condes y Vitacura.

El ministro Muñoz aseguró que esta línea será “la más rápida del sistema” . “Es una línea que va a cortar casi todas las otras líneas. Va a poder ser muy buena combinación con la línea 1, la 2, la 3, la 5, la 6″.

“Esta es una línea que va a ser de muy alto estándar, con los trenes más modernos, con la infraestructura y la tecnología de punta, con puertas de andén como hoy día ya tiene la línea 3 y 6″, señaló.

De acuerdo a las proyecciones, el nuevo trazado permitirá unir a las comunas de Renca con Vitacura en torno a 37 minutos, lo que implica una reducción del 49% de tiempo respecto de lo que ese trayecto tarda actualmente a través de superficie (cerca de 72 minutos).

En cuanto a generación de empleo, se estima que este proyecto creará un total de 24 mil puestos de trabajo, desde el inicio de obras hasta su puesta en servicio, que se estima para fines de 2028.

Avance de las obras:

