Lo que tienes que saber este lunes en La Tercera: toque de queda, prohibición de tránsito a segundas viviendas y retorno obligatorio

Con un toque de queda que abarca todo el territorio nacional, desde las 22:00 a las 05:00, el gobierno endureció a partir de la noche del domingo, las restricicones por la crisis del coronavirus en Chile. Luego de que se detectara que en algunas partes del país la vida social no había declinado, se espera que con la medida puedan disminuir los contactos sociales y fiscalizar a quienes deben cumplir cuarentena obligatoria. Pero no solo eso, otra de las medidas que comenzará a regir es una orden de prohibición de tránsito a segundas viviendas y el retorno obligatorio de quienes ya han viajado a la costa. En tanto, para los casos positivos del Covid-19 y que no cumplan cuarentena, la máxima autoridad de Salud señaló que podrán ser ingresados en recintos adecuados que estarán disponibles a partir de hoy.

› Presidente Piñera recalca en cadena nacional que “son tiempos de unidad y no de división” y reconoce que se vienen semanas “muy duras”. “La herramienta más eficaz para detener este virus somos nosotros mismos”, planteó el jefe de Estado, afirmando que “estamos enfrentando la peor catástrofe sanitaria de los últimos 100 años”.

› Causas por estallido social experimentan “frenazo” a raíz de la crisis sanitaria. Indagatorias por DDHH e incendios en contra del Metro han sido afectadas por la falta de policías para realizar diligencias y el limitado funcionamiento del Servicio Médico Legal.

› Gobierno detalla operatividad del toque de queda y autoridades aclaran que “salvoconducto es absolutamente extraordinario”. Las personas podrán acceder a este permiso en la plataforma www.comisariavirtual.cl, con su Clave Única, solamente en la obligatoriedad de trámites por fallecimiento de familiar o por urgencia médica.

› El 12% de los contagiados en España son médicos y enfermeras. Con 28.603 casos, el país se enfrenta al desafío de proteger a los trabajadores de la salud, en la primera línea de la crisis. El gobierno buscará ampliar la cuarentena por 15 días más.

› Tokio 2020: El COI se toma cuatro semanas para definir el futuro de los Juegos. Ante la presión de deportistas y federaciones por la propagación del coronavirus, el organismo olímpico decidió tomarse un mes para suspender o aplazar la cita nipona.

Carta desde el futuro del coronavirus: Médicos chilenos en Italia y España

Escuchar a quienes han trabajado en la primera línea de la lucha contra el virus en Europa parece, en cierto sentido, un mensaje desde el futuro. O desde el futuro que queremos evitar. Hoy, conversamos con médicos chilenos que han estado trabajando en Italia y Barcelona.

Opinión

“El mundo no puede parar porque nos destruimos como especie; y la confinación viable será parcial y transitoria, sea por geografía o por edad. Solo podemos administrar la crisis, hasta que se cree la vacuna. El coronavirus llevó a Chile a revalorizar instituciones y autoridades poco antes desahuciadas o consideradas incapaces de conducir nada”. Óscar Guillermo Garretón, Economista.

Frase del día

“Como Gobierno nos hemos atenido y vamos a seguir ateniéndonos estrictamente a lo que dice la voz de la ciencia" Sebastián Piñera, Presidente de la República, sobre las medidas tomadas por el gobierno ante la crisis del coronavirus en Chile.

Editorial

Compleja situación de la minería

“Aun cuando hay variables que están afectando la minería mundial, hay que avanzar en entregar señales que reduzcan la incertidumbre local que desalienta la inversión”.

Recomendamos

Ojo con...

05:00 / Se pone fin a la primera jornada de Toque de Queda en todo el territorio nacional, medida adoptada por la autoridad central para contener la propagación del virus Covid-19.

08:30 / El Banco Central publica en su sitio web información sobre el Boletín Estadístico.

12:00 / Se comienza a aplicar cordón sanitario en Chillán, capital de la Región de Ñuble, lugar donde existen 64 casos confirmados con Covid-19.

