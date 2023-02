Monsalve por denuncia de gerente general de CMPC: “Esperamos que los antecedentes sean puestos en conocimiento del Ministerio Público”

Tras entregar un nuevo balance sobre el actual estado de los incendios -donde se cifró en 50 los incendios en combate y en 147 los controlados-, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a la denuncia planteada por el gerente general de CMPC, Francisco Ruiz-Tagle, sobre la existencia de amenazas en contra de brigadistas de la papelera.

“Hemos sufrido una situación que es totalmente inaceptable. Ayer en Angol, sector Totoras, ha habido personas que han bloqueado el camino y amenazado a nuestros brigadistas de CMPC para impedirles el paso para combatir incendios”, acusó el representante de la empresa.

“Esto ocurrió en la ruta 182 que une Collipulli con Angol, y si uno mira la distancia entre Angol y Collipulli, esto está aproximadamente a unos 13 kilómetros de Angol. Ahí un grupo de personas bloqueó el camino y no dejó pasar a los brigadistas; solo en ese sector, para mencionar el tema de la intencionalidad, en los últimos días hemos tenido 7 nuevos incendios con cerca de 50 focos activos”, continuó su relato Ruiz-Tagle.

Consultado por la denuncia, Manuel Monsalve señaló no tener antecedentes respecto al caso, pero llamó a que las acusaciones sean canalizadas a través del Ministerio Público.

“Esperamos obviamente que esos antecedentes sean puestos en conocimiento del Ministerio Público, que es lo que corresponde. Y queremos insistir el respaldo y colaboración del gobierno para las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público, que buscan determinar las responsabilidades y los responsables eventuales de los incendios”, dijo la autoridad de Interior.

En la misma conversación, el representante de la papelera hizo hincapié en que la denuncia sí se realizó y que esperaba que “haya refuerzo adicional para que esto no siga ocurriendo, valoramos el despliegue que ha hecho Carabineros y las Fuerzas Armadas en la zona, pero se requiere poner mucha atención en esto que estoy comentando”.

“Hay focos en bosque de eucalipto y pino, pero también en predios agrícolas, no solamente plantaciones. Es complejo. El martes tuvimos diez focos simultáneos en un predio particular, ajeno a CMPC, que lo combatimos nosotros. Esto no solo provoca incendios, impide que los combatamos”, reconoció el gerente de la papelera.

“Lamento si es que eso así. Ya hemos dicho que toda amenaza u obstáculo respecto a brigadistas, ya sean públicos o privados, que estén combatiendo incendios, para el gobierno son hechos graves”, señaló Monsalve por su parte.

La autoridad entregó también datos sobres los detenidos acusados de provocar incendios ya sea de forma intencional o no. “Quiero reiterar hoy día que hay 34 detenidos por parte de Carabineros, hay detenidos por parte de la PDI. Hoy día son 58 investigaciones abiertas por la PDI, más 12 investigaciones abiertas por parte de Carabineros”, detalló el exdiputado socialista.