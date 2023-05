Ñuñoa: Carabineros desplegó amplio contingente policial en funeral de adolescentes muertos en intento de portonazo

En medio de un fuerte contingente policial se llevó a cabo el funeral de los dos adolescentes, uno de 16 y otro de 17 años, que murieron en un intento de portonazo en la comuna de Santiago. El trayecto partió desde dicha población y se espera que en los próximos minutos llegue hasta el Cementerio General.

Es el tercer día consecutivo que cuenta con la presencia de Carabineros en la villa Exequiel González Cortés, en Ñuñoa, donde fueron velados los restos de los jóvenes.

De acuerdo a Carabineros, se realizó un perímetro de seguridad “para evitar cualquier delito que se pueda cometer a raíz de la realización de este funeral y también resguardar a terceras personas”.

Según detallaron, la situación “se ha desarrollado en completa normalidad”.

Además, explicaron que “es un servicio integral de Carabineros que se realiza por las características del funeral que se va a realizar. La idea es que las personas que básicamente no están participando de la actividad no se vean afectadas, ya sea por alteración al orden público o por el lanzamiento de algún elemento no permitido por ley”.

En ese sentido, precisaron que los uniformados “controlan el orden público, actúan y detienen a las personas que quebrantan la ley, ya sea por el uso de un tipo de arma o por el lanzamiento de fuegos artificiales o derechamente infracciones en el caso de alteraciones en el normal desplazamiento de otras personas en términos del tránsito”.

27 de MAYO de 2023/ ÑUÑOA preparativos para el Funeral de Alto Riesgo de los Adolescentes asesinados al intentar realizar un portonazo en Santiago Centro FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO.

El jueves la Escuela Especial San Nectario, que atiende a niños, niñas y jóvenes que presentan la condición de autismo y disfasia, desde los cuatro años de edad, y que además se encuentra ubicada en la zona en que se llevaría a cabo el velorio, informó la suspensión de las clases por dos días a causa del velorio.

“Habiendo conversado con personal de la 33° Comisaría de Ñuñoa, nos informan que habrá personal a disposición para resguardar el proceso, sin embargo, nos recomiendan la suspensión hoy 25 y mañana 26 de mayo por seguridad de todos, ya que se espera puedan vivirse situaciones de riesgo ambos días, recomendación que acogemos, por lo cual formalmente se confirma la suspensión de clases”, señalaron desde la dirección de la escuela.