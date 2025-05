Presidenta de Asociación de Fiscales plantea que en Chile no “estamos acostumbrados” a que se investiguen autoridades

La presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, Patricia Ibarra, abordó las investigaciones que se han realizado a las autoridades en el último tiempo, planteando que en Chile “no estamos acostumbrados” a ese tipo de acciones.

“Si nos vamos a otros países cercanos, como Perú, han habido casos graves de corrupción donde incluso expresidentes han estado en prisión preventiva o han sido condenados por delito. Entonces, en Chile es algo nuevo, que no se había visto, pero eso habla también de la objetividad del Ministerio Público de no dejarse llevar por otras pretensiones políticas o alguna amedrentación que pueda haber en contra de un fiscal”, partió diciendo Ibarra en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción.

Esto en el marco de las investigaciones relacionadas al caso Audio, ProCultura, Manicure, Democracia Viva, entre otros, que involucran a autoridades de distintos poderes del Estado.

“Recordemos, sí, que en estos casos de mayor complejidad el fiscal nacional ya ha optado por designar a fiscales regionales que se encarguen de esas investigaciones, no a fiscales adjuntos, o se forma un equipo con fiscales adjuntos dirigidos por fiscales regionales (...) en todo Chile hay muchos fiscales que están investigando a diversas autoridades ”, explicó la fiscal Ibarra.

“Pinchazo” a Boric: ¿Intencionalidad política?

La persecutora también fue consultada por el planteamiento del Frente Amplio, de que las escuchas al Presidente Gabriel Boric fueron realizadas con una intencionalidad política, o mejor dicho, un “espionaje”.

“Yo no comparto esa interpretación. Primero, porque parte de la base de una interceptación ilegal o ilegítima, ¿cierto? Y eso no es así, porque tal como señalé al comienzo de esta entrevista, cualquier interceptación o análisis vaciado de un teléfono, de antenas o de diligencias intrusivas, se autorizan por un juez, por lo tanto, no es ilegítimo", apuntó.

“La materia de las interceptaciones que se pueden utilizar son solo aquellas que sean el objeto de la investigación de un delito, es decir, no se pueden utilizar, no se pueden mantener ciertas conversaciones que no digan relación con la investigación de un delito o alguno que surja durante esa interceptación. No estamos hablando de conversaciones triviales”, agregó la presidenta de la Asociación de Fiscales.