Tohá anuncia que Tribunal Constitucional declaró inadmisible recurso presentado contra la reforma de pensiones

La ministra del Interior, Carolina Tohá, informó que el Tribunal Constitucional declaró inadmisible el recurso presentado contra la reforma previsional, y celebró que será “derecho para los hombres y mujeres de nuestro país”.

El requerimiento lo presentó el diputado Roberto Arroyo, del Partido Social Cristiano (PSC), junto a otros parlamentarios, para declarar inconstitucional la reforma de pensiones aprobada en el Congreso. El Tribunal que debía pronunciarse sobre ello, lo rechazó.

Fue en medio de una actividad en la comuna de Cerro Navia que la secretaria de Estado anunció que “hace poquito se ha sabido que el Tribunal Constitucional ha declarado inadmisible el recurso contra la Reforma Previsional por extemporáneo y por lo tanto la Reforma Previsional va a ser promulgada, será ley de la República y será derecho para los hombres y mujeres de nuestro país”.

Junto con ello, realizó un énfasis en lo que hubo detrás de la iniciativa. “Detrás de esa reforma es igual que esto, largo camino, muchas caídas, muchas dificultades y seguir adelante, machacar y machacar y no renunciar. Y el que te trató mal y te basureó, igual sigues trabajando con él. No le dan la espalda, porque sin ellos, sin todos, cosas como estas no se pueden hacer”, expresó la ministra Tohá.