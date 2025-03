Boric califica a su gobierno como “transformador” pero asegura que se ha ajustado a “las necesidades de la población”.

El Presidente Gabriel Boric, afirmó considerar que su gobierno “ha sido transformador”, destacando tanto los avances legislativos como las políticas públicas implementadas en los tres años que ha durado su mandato.

En conversación con La Prensa Austral, el Jefe de Estado valoró una serie de reformas que, a su juicio, han cambiado de manera significativa la realidad de millones de chilenos, a pesar de las dificultades y los desafíos políticos, afirmando que “los periodos de cuatro años son relativamente cortos y los frutos de las obras de gobierno se empiezan a ver casi al final”.

Uno de los logros que Boric resaltó con mayor énfasis fue la reforma al sistema de pensiones, a la que calificó como el mayor éxito de su gobierno.

“Lo mejor, sin lugar a dudas, es la reforma de pensiones, porque logramos un acuerdo que era improbable, en donde todos tuvieron que ceder, pero donde los principales beneficiados son las personas mayores actuales y futuras que han trabajado toda su vida y que no tenían una jubilación digna”, aseguró.

En ese sentido, el presidente valoró los consensos que se generaron durante la tramitación del proyecto, catalogándola como “un éxito de la buena política”.

“Nosotros somos minoría en el Parlamento y, pese a eso, hemos logrado sacar adelante acuerdos que van en beneficio de los chilenos y chilenas”, destacó Boric, quien se mostró optimista respecto a los avances logrados en áreas clave como la seguridad, la justicia social y la mejora en las condiciones laborales.

En tanto, a las críticas sobre si su gobierno ha sido verdaderamente transformador, Boric fue claro: “Yo considero que ha sido transformador. Evidentemente, nos hemos visto en el deber, y yo creo, razonablemente, de ajustar nuestro programa a las necesidades que hoy día tiene la población”.

“Creo que la política es hacerse cargo de la realidad que a uno le toca y tratar de cambiarla, modificarla. Entonces, hemos hecho transformaciones, hay algunas que no hemos llegado hasta donde nos hubiese gustado en un comienzo, pero es parte de la política y no me cabe ninguna duda que otro gobierno va a poder darle continuidad a justamente lo que nosotros hemos avanzado”, sentenció.