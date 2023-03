“Campaña de continuidad del Rechazo” y sin figuras presidenciales en franja: UDI presenta a candidatos al Consejo Constitucional

“Es la campaña de la continuidad del Rechazo y es lo que queremos hoy día mantener, por lo tanto no va a haber ninguna figura tradicional en esta nueva etapa”.

La exdiputada María José Hoffmann, secretaria general de la UDI, fue quien pronunció esa frase -respaldada por el presidente del gremialismo, el senador Javier Macaya- en medio de la presentación de los 30 candidatos del partido que buscarán disputar un cupo al Consejo Constitucional, organismo encargado de redactar una nueva Carta Fundamental.

En medio de la actividad, la secretaria general de la colectividad despejó la duda se si participarían o no figuras presidenciales en la franja electoral de Chile Seguro -nombre de la alianza electoral de Chile Vamos-, en consideración de que en las últimos días se había instalado la idea de posicionar al exmandatario Sebastián Piñera en la franja electoral, pues su nombre había subido en las encuestas de aprobación ciudadana.

“Esta va a ser una campaña efectivamente más corta, muy austera y por lo tanto en este sentido queremos hacer la misma reflexión que hicimos en la campaña del Rechazo, cuando tuvimos el acierto de haber incluido a la ciudadanía y haberla hecho 100% ciudadana, efectivamente hoy día nosotros no vamos a utilizar ninguna figura presidencial (...), tiene que ser una campaña que le va a dar continuidad y por eso hicimos un esfuerzo tan grande en ir unidos, porque esta es la campaña de la continuidad del Rechazo y es lo que queremos hoy día mantener, por lo tanto no va a haber ninguna figura tradicional en esta nueva etapa”, detalló la exdiputada gremialista.

En todo caso, más temprano que la actividad de la UDI, en el marco del seminario seminario ‘Gobernar: ¿es educar?’, organizado por la Fundación Futuro, el expresidente Sebastián Piñera descartó asumir un rol protagónico en la “primera línea comunicacional” del nuevo proceso constituyente.

“Como a una gran mayoría de chilenos y a mí como expresidente, me interesa, me compromete, me preocupa que Chile pueda lograr por fin una Constitución que nos una, que sea legítima, que sea respetable y que sea respetada por todo y en eso voy a estar trabajando con mucha intensidad, pero no en la primera línea comunicacional”, confirmó el exjefe de Estado en dos periodos.