“La elección presidencial está completamente abierta”: Candidatos reaccionan a resultados de encuesta CEP en que lideran Boric y Sichel

Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y Sebastián Sichel (Chile Podemos Más) son los candidatos que lideran las preferencias para convertirse en el próximo presidente del país. Así lo reveló la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) que fue dada a conocer este miércoles.

La medición arrojó -ante la pregunta “¿Quién le gustaría a Ud. que fuera la o el próximo presidente de Chile?”- que un 13% de los encuestados prefiere a Boric, mientras que un 11% a Sichel. En tercer lugar, se posicionó la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste (6%). Y entre los mencionados también estuvieron José Antonio Kast (Partido Republicano) y Franco Parisi (Partido de la Gente) que alcanzaron un 3% y 2%, respectivamente.

Según explicaron desde el centro de estudios, un 10% de los entrevistados escogieron otras opciones que no lograron más del 1%. Entre ellos podrían estar los otros candidatos a La Moneda, Marco Enríquez-Ominami (PRO) y Eduardo Artés (Unión Patriótica).

Las reacciones de los abanderados ante estos resultados no se hicieron esperar.

Sebastián Sichel publicó en su cuenta de Twitter que “la ciudadanía nos envía un mensaje: cambios en democracia y en paz, no más polarización ni división”. Y agregó en la red social: “Nosotros creemos en el diálogo, en los acuerdos y en un proyecto que escucha y construye pensando en todos los chilenos”.

“Estamos muy tranquilos, porque a diferencia de hace 4 años, ahora salimos en la Encuesta CEP y estamos en el cuarto lugar con un 3%”, dijo, por su parte, el líder del Partido Republicano. En la misma red social, añadió que “sabemos que estamos creciendo y que cada día más, estaremos más cerca de la segunda vuelta”.

Además, hizo referencia a la medición realizada en 2017, antes de la elección presidencial. “Hace 4 años, en esta misma fecha, Sebastián Piñera lideraba la carrera presidencial con un 31%. Hoy es Gabriel Boric, con apenas un 13%. La competencia presidencial está completamente abierta y tenemos un gran programa y equipo para ganar”, manifestó.

Por otro lado, en un punto de prensa para presentar propuestas de su programa presidencial, Marco Enríquez-Ominami fue consultado por la ausencia de su nombre en la encuesta.

“Nos parece importante que se mida, (pero) creemos que tienen un serio problema para predecir y es lógico que no estemos en la encuesta, porque hasta el viernes pasado no podía ser candidato”, expresó.

También hizo referencia a que el 50% de los encuestados manifestó que no sabía o no respondió la pregunta sobre quién le gustaría que fuera presidente y afirmó que “sí estaremos en la papeleta, sabiendo que quedan menos de 70 días y que la tendiente es muy adversa, pero sabemos que más de la mitad no tiene opción e iremos por la confianza y corazón de los que quieren un cambio”.

Y sostuvo: “Para nosotros esta es la elección en que creemos que más chances tenemos, porque es primera vez que la elección está tan abierta. La candidata de la exConcertación está con un puntaje claramente alcanzable, el candidato del Frente Amplio también”.

Si bien la senadora Yasna Provoste aún no se ha referido al tema, su coordinador de campaña, Marcelo Mena, concordó en que los resultados demuestran que “la elección presidencial está completamente abierta y quien sea capaz de poder abordar las preocupaciones de la gente (...) va a ser quien tenga la banda presidencial”.