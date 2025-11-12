Chile manifiesta su “profunda preocupación” por operaciones militares en el Caribe

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una declaración, este miércoles, ante la tensión que se apodera del Pacífico por la escalada de las operaciones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos frente a la costa Venezolana y la respuesta del régimen de Nicolás Maduro movilizando tropas y elevando la alerta militar en el país.

“Chile expresa su profunda preocupación ante el despliegue de operaciones militares de gran escala en el Caribe y rechaza toda acción armada que ponga en riesgo la estabilidad y la paz en nuestra región”, señala la declaración de la Cancillería.

Asimismo, se hace hincapié en la convicción del país en que “América Latina y el Caribe deben mantenerse como una zona de paz”.

En es línea, se resalta que el país “reafirma su compromiso con el derecho internacional, el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los estados, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos como principios esenciales de la convivencia entre naciones”.

“Asimismo, Chile subraya la importancia de enfrentar de manera coordinada la amenaza del crimen organizado transnacional, fortaleciendo la cooperación y la acción conjunta en los distintos espacios multilaterales”, señaló el Minrel.

Esto, ya que el gobierno de Donald Trump ha explicado que la movilización de sus buques, aviones y tropas en el mar Caribe, como una forma de cerrar el paso al narcotráfico que utiliza esa ruta desde Sudamérica a Estados Unidos.