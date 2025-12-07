VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Codina por desalojo del cerro Centinela: “Las tomas no pueden seguir siendo la forma de acceder a una vivienda”

    El vocero del comando de José Antonio Kast, Germán Codina acusó que lo ocurrido en Centinela “es la consecuencia de años de inacción del Estado frente a las tomas”.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Codina por desalojo del cerro Centinela: “Las tomas no pueden seguir siendo la forma de acceder a una vivienda” JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El desalojo de la toma en el cerro Centinela se tomó la agenda política en la última semana antes de la segunda vuelta. En un debate televisivo, el vocero de José Antonio Kast, Germán Codina, y la diputada Gael Yeomans, representante de la candidatura de Jeannette Jara, cruzaron duras críticas sobre la forma en que el Gobierno enfrentó el conflicto y el futuro de la política habitacional.

    En el programa Estado Nacional, de TVN, Codina acusó que lo ocurrido en Centinela “es la consecuencia de años de inacción del Estado frente a las tomas”. A su juicio, La Moneda “borra con el codo lo que escribe con la mano” al priorizar soluciones para ocupaciones masivas mientras “miles de familias que han esperado años por un subsidio ven cómo otros se saltan la fila”. “No se puede premiar a los grupos de presión que se toman terrenos a la mala”, remarcó.

    El exalcalde aseguró que, si Kast llega a La Moneda, habrá una señal más dura frente a nuevas ocupaciones. “A nosotros nos interesa mucho que el Estado sea consecuente. Las leyes están para cumplirse y las tomas no pueden seguir siendo la forma de acceder a una vivienda”, afirmó, advirtiendo que un eventual gobierno de Jara sería “continuidad de este gobierno, con las mismas dudas y tardanzas”.

    Yeomans defiende propuestas de Jara

    Desde la vereda oficialista, la diputada Yeomans cuestionó tanto el operativo en Centinela como el enfoque de la derecha. “Las acciones se deberían haber tomado con anterioridad”, dijo, pero subrayó que el problema no se resuelve solo con fuerza pública. “No se trata de saltarse la fila, se trata de que el Estado llegue a tiempo, con reglas claras y soluciones reales”, planteó.

    Polémica por desalojo en cerro Centinela tensiona recta final de la campaña presidencial

    La diputada defendió el plan de su candidata para enfrentar el déficit habitacional, que incluye banca de suelo, continuidad del plan de emergencia habitacional y mecanismos como “chao al pie” e “hipotecazo” para sectores medios. “En vez de llenarse de eslóganes, lo que Chile necesita son propuestas practicables. Nuestra candidata tiene un liderazgo firme, con convicciones claras, y viene a hacerse cargo del problema, no solo a repartir culpas”, señaló.

    Codina replicó que “este gobierno se llena la boca hablando de feminismo y luego les quita prioridad a mujeres que llevan años en la lista de espera”, usando el caso de Centinela como ejemplo de “inconsecuencia entre el discurso y la práctica”. Insistió en que un gobierno de Kast “pondrá orden” y que “las familias van a saber que el que respeta las reglas no será pasado a llevar por el que se toma un terreno”.

    Yeomans, en tanto, advirtió sobre los riesgos de una agenda solo de mano dura. “Podemos criticar al Gobierno, pero también hay que decir qué se hará distinto. Cuando escucho al comando de Kast, solo oigo críticas. En vivienda y seguridad, lo importante es qué soluciones concretas van a ofrecer. Nosotros las tenemos; de José Antonio Kast, hasta ahora, no las hemos escuchado”, cerró.

    Codina por desalojo del cerro Centinela: “Las tomas no pueden seguir siendo la forma de acceder a una vivienda”
    Más sobre:Germán CodinaGael YeomansJosé Antonio KastJeannette JaraCerro CentinelaDesalojoToma

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno defiende expropiación de terreno de megatoma en San Antonio

    Desbordes anuncia sumario por presunta participación de dos profesores del Instituto Nacional en hechos delictuales

    Elizalde enfatiza que desalojo de megatoma de San Antonio en cerro Centinela será “implementado en este gobierno”

    Netanyahu anuncia que Israel se prepara para iniciar la segunda fase del plan de paz impulsado por Trump

    Más de 3.500 vecinos asistieron al encendido del árbol de Navidad en el Palacio Falabella de Providencia

    Cuarto proceso del subsidio eléctrico suma más de 84 mil nuevas postulaciones y prepara nómina definitiva para febrero

    Lo más leído

    1.
    Tragedia en Villa Alemana: muere subprefecto de la PDI tras colisión múltiple

    Tragedia en Villa Alemana: muere subprefecto de la PDI tras colisión múltiple

    2.
    Lupa a las declaraciones de los parlamentarios electos: los mayores patrimonios del Senado y la Cámara de Diputados

    Lupa a las declaraciones de los parlamentarios electos: los mayores patrimonios del Senado y la Cámara de Diputados

    3.
    Beto Cuevas: “En Chile no hay nada menos popular a nivel de prensa y de otros artistas que el éxito”

    Beto Cuevas: “En Chile no hay nada menos popular a nivel de prensa y de otros artistas que el éxito”

    4.
    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    El plan de Kast para eliminar las contribuciones a la primera vivienda si llega a La Moneda

    El plan de Kast para eliminar las contribuciones a la primera vivienda si llega a La Moneda

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Audax Italiano por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Audax Italiano por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    Metro extiende horario de algunas estaciones por conciertos de Los Jaivas y Anuel AA este domingo

    Metro extiende horario de algunas estaciones por conciertos de Los Jaivas y Anuel AA este domingo

    Gobierno defiende expropiación de terreno de megatoma en San Antonio
    Chile

    Gobierno defiende expropiación de terreno de megatoma en San Antonio

    Desbordes anuncia sumario por presunta participación de dos profesores del Instituto Nacional en hechos delictuales

    Elizalde enfatiza que desalojo de megatoma de San Antonio en cerro Centinela será “implementado en este gobierno”

    Capital de riesgo en 2026: liquidez al alza pero filtros más duros
    Negocios

    Capital de riesgo en 2026: liquidez al alza pero filtros más duros

    Cuarto proceso del subsidio eléctrico suma más de 84 mil nuevas postulaciones y prepara nómina definitiva para febrero

    Lupa a las declaraciones de los parlamentarios electos: los mayores patrimonios del Senado y la Cámara de Diputados

    ¿No puedes dormir bien en las noches? Por qué deberías preocuparte de tu intestino
    Tendencias

    ¿No puedes dormir bien en las noches? Por qué deberías preocuparte de tu intestino

    Un mapache ebrio irrumpió en una botillería en Virginia y lo encontraron desmayado en el baño

    Por qué tener un celular antes de los 12 años puede tener riesgos para la salud, según un reciente estudio

    “Es un punto de inflexión para volver con más fuerza”: el sentido mensaje de Iquique a sus hinchas tras descender a la B
    El Deportivo

    “Es un punto de inflexión para volver con más fuerza”: el sentido mensaje de Iquique a sus hinchas tras descender a la B

    Lando Norris acaba con la racha de Max Verstappen y se corona campeón de la Fórmula 1

    Mohamed Salah incendia al Liverpool y abre la puerta de salida: “El club me ha traicionado”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”
    Cultura y entretención

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”

    ¿Dónde está el Nobel de Gabriela Mistral? Los detalles desconocidos del premio que será exhibido 80 años después

    Pedro Ruminot: “Es difícil reinventarse después de pasar por el Festival de Viña, pero aprendí a disfrutarlo”

    Netanyahu anuncia que Israel se prepara para iniciar la segunda fase del plan de paz impulsado por Trump
    Mundo

    Netanyahu anuncia que Israel se prepara para iniciar la segunda fase del plan de paz impulsado por Trump

    OEA pide agilizar escrutinio en Honduras en medio de denuncias de fraude y ventaja mínima entre candidatos

    Militares afirman haber destituido al presidente de Benín mientras gobierno desmiente éxito en golpe de Estado

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile