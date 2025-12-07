Codina por desalojo del cerro Centinela: “Las tomas no pueden seguir siendo la forma de acceder a una vivienda”

El desalojo de la toma en el cerro Centinela se tomó la agenda política en la última semana antes de la segunda vuelta. En un debate televisivo, el vocero de José Antonio Kast, Germán Codina, y la diputada Gael Yeomans, representante de la candidatura de Jeannette Jara, cruzaron duras críticas sobre la forma en que el Gobierno enfrentó el conflicto y el futuro de la política habitacional.

En el programa Estado Nacional, de TVN, Codina acusó que lo ocurrido en Centinela “ es la consecuencia de años de inacción del Estado frente a las tomas ”. A su juicio, La Moneda “ borra con el codo lo que escribe con la mano ” al priorizar soluciones para ocupaciones masivas mientras “miles de familias que han esperado años por un subsidio ven cómo otros se saltan la fila”. “No se puede premiar a los grupos de presión que se toman terrenos a la mala”, remarcó.

El exalcalde aseguró que, si Kast llega a La Moneda, habrá una señal más dura frente a nuevas ocupaciones. “A nosotros nos interesa mucho que el Estado sea consecuente. Las leyes están para cumplirse y las tomas no pueden seguir siendo la forma de acceder a una vivienda”, afirmó, advirtiendo que un eventual gobierno de Jara sería “continuidad de este gobierno, con las mismas dudas y tardanzas”.

Yeomans defiende propuestas de Jara

Desde la vereda oficialista, la diputada Yeomans cuestionó tanto el operativo en Centinela como el enfoque de la derecha. “ Las acciones se deberían haber tomado con anterioridad ”, dijo, pero subrayó que el problema no se resuelve solo con fuerza pública. “ No se trata de saltarse la fila, se trata de que el Estado llegue a tiempo, con reglas claras y soluciones reales ”, planteó.

Polémica por desalojo en cerro Centinela tensiona recta final de la campaña presidencial

La diputada defendió el plan de su candidata para enfrentar el déficit habitacional, que incluye banca de suelo, continuidad del plan de emergencia habitacional y mecanismos como “chao al pie” e “hipotecazo” para sectores medios. “En vez de llenarse de eslóganes, lo que Chile necesita son propuestas practicables. Nuestra candidata tiene un liderazgo firme, con convicciones claras, y viene a hacerse cargo del problema, no solo a repartir culpas”, señaló.

Codina replicó que “este gobierno se llena la boca hablando de feminismo y luego les quita prioridad a mujeres que llevan años en la lista de espera”, usando el caso de Centinela como ejemplo de “inconsecuencia entre el discurso y la práctica”. Insistió en que un gobierno de Kast “pondrá orden” y que “las familias van a saber que el que respeta las reglas no será pasado a llevar por el que se toma un terreno”.

Yeomans, en tanto, advirtió sobre los riesgos de una agenda solo de mano dura. “Podemos criticar al Gobierno, pero también hay que decir qué se hará distinto. Cuando escucho al comando de Kast, solo oigo críticas. En vivienda y seguridad, lo importante es qué soluciones concretas van a ofrecer. Nosotros las tenemos; de José Antonio Kast , hasta ahora, no las hemos escuchado ”, cerró.