Coordinador de bancada y liderazgos enfrentados: el complejo puzzle que debe armar el PDG de cara al 11 de marzo

Santiago, 1 de agosto 2025. Franco Parisi presenta a Pablo Maltes como nuevo vocero de su campana. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

A tres meses de que se inicie el nuevo periodo parlamentario -que comienza el 11 de marzo de 2026-, el Partido de la Gente (PDG) deberá tomar una serie de definiciones políticas.

La misión, sin embargo, no es sencilla. La división que ha existido entre sus principales rostros -el presidente Rodrigo Vattuone y la diputada Pamela Jiles- han tensionado al partido.

La última fricción fue por la decisión de la colectividad de no publicar el número de militantes que participaron en la consulta online que hizo el partido para definir la postura para la segunda vuelta presidencial.

La legisladora emplazó públicamente a la directiva del partido a transparentar la cifra. Vattuone, por su parte, definió el “diseño” estratégico de mantener en reserva ese dato.

Al timonel de la colectividad lo salieron a blindar futuros diputados del partido, como Juan Marcelo Valenzuela y Fabián Ossandón, quienes se desmarcaron del llamado de Jiles.

Estos enredos han instalado la necesidad de tener un coordinador de bancada, quien ejerza como el líder tras bambalinas que pueda ordenar a los 14 parlamentarios electos el pasado 16 de noviembre.

Aunque luego de salir en tercer lugar en la elección presidencial Franco Parisi aseguró que una de las enseñanzas respecto del actual periodo -en que los seis diputados elegidos en 2021 abandonaron el partido- era la ausencia suya en Chile y una falta de trabajo mancomunado con la bancada, fuentes del partido aseguran que el excandidato presidencial tomará palco en materia legislativa.

Frente a ese escenario, al interior del PDG se han barajado algunas alternativas para llenar ese cupo.

Así, aseguran que una opción es que sea Vattuone quien asuma esa función. Sin embargo, debería cumplir con una condición previa: renunciar a la presidencia del PDG.

Esto, dado que la imagen que se proyectaría -dicen desde el partido- sería complicada.

Con esa opción prácticamente descartada, otro nombre que asoma es el de Pablo Maltés, asesor legislativo de Jiles.

A Maltés se le suele ver conversando con diversos diputados de distintos colores políticos al interior de la Cámara.

Una tercera opción, dicen en el PDG, es José Mancilla, quien, de acuerdo al diseño inicial, arribaría al Congreso como jefe de gabinete de la futura diputada Zandra Parisi.

Desde el partido, eso sí, comentan que un eventual diseño es que asuman dos coordinadores, quienes tendrían a su cargo a siete diputados cada uno.

Las tensiones previas

Mantener a los 14 diputados ordenados es la gran apuesta del partido .

Esto, dado el antecedente de los seis representantes elegidos en 2021 y que abandonaron la colectividad.

Pero también porque desde hace varias semanas ya han existido divisiones que se han expresado públicamente.

La primera, en materia presidencial. En este plano, el futuro diputado Javier Olivares expresó que votará por José Antonio Kast, en días en el que el PDG había apostado a no decir una opción hasta que se resuelva la consulta interna.

Y luego, ya con los resultados, este miércoles indicó, en Desde la Redacción, de La Tercera, que votará por Kast.

“Esto no es una obligación, nadie puede obligar a nadie a votar esta o de cuál manera. El partido no es dueño de absolutamente nadie, el partido le hizo una pregunta a su militancia y parte de esa militancia respondió”, aseguró.

“A mí nadie me obliga cómo votar, eso es ilegal”, insistió ante la consulta de si va a seguir la orden del PDG.

Y remató: “Esta consulta fue, en el fondo, cuál es la intención del votante o militante del PDG para esta segunda vuelta, qué debería hacer el PDG, esa fue la pregunta”.

La votación online también trajo otro coletazo: la tensión entre Jiles y Vattuone por no revelar el número de militantes que participaron.

Otra encrucijada que enfrentarán será, dados los equilibrios con que quedó la futura Cámara, resolver con qué fuerza política cerrarán filas.

La derecha necesita de dos votos del PDG para aprobar las leyes de quorum simple y elegir una mesa directiva de la Cámara.

Este cuadro será un desafío para el PDG, pues apuestan a actuar unidos. Para ello ya organizaron un encuentro como partido para el próximo 12 de diciembre.