Política

“Dígame dónde y cuándo”: y “la pelota al córner”: Kast y Jara se enfrascan en disputa en redes sociales

Por su lado, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, criticó el enfrentamiento y sumó que "la gente está cansada de los ‘dimes y diretes’".

María José Halabi

Desde este viernes, los candidatos presidenciales, Jeannette Jara y José Antonio Kast, han protagonizado una especie de enfrentamiento en redes sociales.

Por medio de una seguidos comentarios en la red social X, se han contestado mutuamente desde este viernes 22.

La “batalla digital” empezó cuando el comando de Kast expresó que Jara “no solo no conoce su programa, sino que también critica los de otros sin leerlos”.

Ante ello, el mismo viernes, la candidata comunista replicó a esto con una foto de los dichos del comando republicano.

En sus redes sociales agregó que “cuando José Antonio Kast trata de descalificarme lo único que hace es esconder su propio programa”.

“Entre más explica, más evidente se vuelve: lo que realmente busca es impedir que las pensiones suban desde enero para miles de jubilados y jubiladas que llevan más 10 años esperando esta mejora gracias a la reforma previsional”, comentó.

Agregó que “Kast no solo quiere hacer retroceder a las mujeres en derechos, ahora también quiere quitarle beneficios a la tercera edad, castigando a quienes más necesitan apoyo. Ese es el verdadero rostro de sus propuestas”.

Ante esto, el mismo viernes Kast publicó en X que “si hablamos de retrocesos, no olvidemos que en su gestión como ministra, el desempleo femenino aumentó drásticamente y como gobierno, protegieron a Manuel Monsalve, a pesar de una grave acusación de violación a una subordinada".

“Si no fuera por la prensa, él seguiría en su cargo”, comentó.

Este sábado continuó la disputa

Después, para este sábado a las 12:38 horas, Jara le contestó a Kast señalando que “excusas e intentos de ocultar lo que sí estás proponiendo: Que no suban las pensiones a millones de personas”.

Luego, a las 16:02, José Antonio Kast le respondió a Jara. Le señaló que “primero, la falta de oportunidades y la violencia contra la mujer no son excusas, sino algo muy serio”.

“Segundo, bajarse de los debates que ya ha acordado impide confrontar posiciones como corresponde”, siguió.

Agregó que “si quiere discutir sobre propuestas, dígame dónde y cuándo. En Santiago, en Punta Arenas o en la sede de la CUT si le acomoda más”.

También le dijo que “eso si, antes de criticar, le sugeriría leer bien su programa y también el mío, para que no vuelva a faltar a la verdad. Usted me avisa. Saludos y quedo atento”.

La candidata comunista le volvió a responder a las 16:46 de la tarde. “Nuevamente la pelota al córner: primero usando el sufrimiento de una mujer para ganar una discusión en Twitter y ahora evitando decir que no quieres que suban las pensiones a 1.400.000 personas mayores".

“Ahora te dejo, voy a reunirme con la gente en Arica”, subrayó.

Finalmente, a las 17:03 de este sábado, José Antonio Kast le comentó “Saludos desde Conce”.

Además, publicó una foto desde el evento “Biobío con Kast”, convocado por el Partido Social Cristiano.

Matthei critica el enfrentamiento

A propósito de este enfrentamiento, este mismo sábado, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei,

“La gente está cansada de los ‘dimes y diretes’. Quieren que les solucionemos sus problemas”, explicó.

Añadió que las personas “no quieren ya ni extremos, ni uno ni otros. Quieren seguridad y pega. Y esto es lo que nosotros ofrecemos con propuestas muy concretas y con muchas seriedad”.

