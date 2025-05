Director de la Secom ante comisión por fallida compra de casa de Allende: “No tuve conocimiento de inhabilidades”

El director de la división Secretaría de Comunicaciones (Secom) de la Subsecretaría General de Gobierno, Pablo Paredes, asistió a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados del caso de la compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, donde explicó que el manejo comunicacional del tema lo han realizado equipos de cada ministerio y subsecretarías.

En la comisión, las preguntas de los parlamentarios se centraron en si desde la Secom tenían el conocimiento de las inhabilidades que presentaban la exsenadora Isabel Allende y la exministra de Defensa, Maya Fernández. Esto en el marco de lo que señaló la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, quien manifestó que su equipo advirtió a Presidencia sobre implicancias políticas y legales de la compra de la vivienda.

Esto sumado a que la exdirectora jurídica de Bienes Nacionales redactó una minuta para uso personal en una reunión donde advirtió sobre las implicancias jurídicas.

“ No tuve conocimiento de inhabilidades ni la Secom tuvo conocimiento de inhabilidades, esas minutas no las recibió la Secom. Si conversé con el Presidente de la República estos temas, no es parte del flujo regular de la Secretaría que encabezo y la respuesta es no”, enfatizó el director.

Junto con ello, aclaró que no tuvo comunicación con los propietarios de la vivienda, ya que aquello no estaba dentro de su rol. “Nos coordinamos principalmente con los ministerios que tenían la titularidad del tema, particularmente Bienes Nacionales”, señaló.

A la jornada de este lunes de la instancia investigadora también estaba invitada la exdirectora jurídica de Bienes Nacionales, Macarena Diez, quien se excusó de no asistir y presentó un certificado médico por su embarazo.

Etcheverry en la mira

Según relató el director de la Secom, fue el 3 de enero del presente año que se realizó una reunión por parte del Ejecutivo para abordar la compra de la casa del expresidente Allende.

En dicha instancia, participaron de forma constante la vocera (s) de gobierno, Aisén Etcheverry; el jefe de gabinete de presidencia, Carlos Durán; la jefa de la división Jurídico-Legislativa, Francisca Moya; encargado del equipo de Seguimiento de Compromisos Presidenciales, Leonardo Moreno, y la exministra de BBNN, Marcela Sandoval.

La mayoría de ellos han sido invitados por la comisión investigadora, con la excepción de la ministra Etcheverry. Por ello, la diputada Gloria Naveillán (Partido Nacional Libertario) propuso que sea invitada a la instancia, “puesto que es la única persona que participó en la reunión del 3 de enero que no ha declarado ante esta comisión”.

“Y creo que es muy importante poder tener la posibilidad de hacerle diversas preguntas a ella, como vocera de gobierno”, explicó la parlamentaria.

El acuerdo para llamarla como invitada se realizará en la próxima sesión de la comisión.