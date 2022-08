“Emplazamos al ministro a dar un paso al costado”: Evópoli pide la renuncia de Jackson afirmando que “no ha estado a la altura del cargo”

Siguen las repercusiones políticas por los dichos del ministro de la Secretaría General de Gobierno (Segpres). La noche de este martes, durante una transmisión de Twitch, el secretario de Estado hizo una comparación entre la generación actual y la “que nos antecedió” que generó una serie de cuestionamientos.

“Nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió, que podía estar identificada con el mismo rango de espectro político, como la centroizquierda y la izquierda, yo creo que estamos abordando los temas con menos eufemismo y con más franqueza”, dijo el secretario de Estado en la transmisión en la que participó junto al streamer conocido como Wingz y la editora de Contexto Factual, Valentina Matus.

Palabras que le valieron duras críticas tanto de oposición como de oficialismo. Es así como en el Congreso varios parlamentarios salieron a cuestionar sus dichos. Jackson -encargado de llevar la relación con el Parlamento- ha tenido un duro aterrizaje en el Congreso, donde desde diversas bancadas se le ha cuestionado su capacidad de llegar a acuerdos y de conversar con los parlamentarios.

Es así como en las últimas horas comenzaron a surgir voces respecto a que el titular de la Segpres deje su cargo. Uno de ellos fue el senador del PS -parte de la coalición de gobierno- Gastón Saavedra, quien lo emplazó a dar un paso al costado. Solicitud a la que se sumó durante horas de esta tarde el partido opositor, Evópoli.

“Nos parece preocupante la superioridad moral con la que actúa el secretario de Estado, menoscabando públicamente el trabajo desarrollado por las administraciones y generaciones que nos han antecedido, desconociendo que el progreso que ha tenido nuestro país en los últimos 30 años, ha sido un esfuerzo colectivo de todos los sectores”, indicó la tienda liderada por Luz Poblete mediante un comunicado.

Desde la tienda se agregó que “hoy más que nunca debemos cuidar y mantener las relaciones políticas y el diálogo transversal, particularmente de la autoridad que es el nexo entre el Ejecutivo y Legislativo, actitud que no hemos visto en el ministro de la Segpres desde que asumió”.

En esa línea desde Evópoli aseguraron que “solicitamos al Presidente Gabriel Boric a que, en sus atribuciones y responsabilidades, evalúe con urgencia el impacto de los dichos y gestión de cada uno de sus ministros y haga los cambios necesarios, porque Chile no merece un gabinete amateur que ofrece disculpas y comete errores graves a diario”.

Por lo anterior es que “emplazamos al ministro Jackson a dar un paso al costado, considerando que no ha estado a la altura del cargo que se le ha conferido. No ha sido capaz de ordenar a la coalición de gobierno, tampoco ha cumplido con su principal función de llevar adelante la agenda legislativa levantando proyectos de ley, ni ha logrado llegar a acuerdos transversales que permitan avanzar en la construcción de soluciones en beneficio de todos los chilenos y chilenas”.

Finalmente, indicaron que “hacemos un llamado al gobierno a cumplir con su principal función, que es gobernar. La delincuencia está desatada, la inflación afecta dramáticamente el bolsillo de las familias chilenas y, lamentablemente, no vemos un gabinete a la altura para enfrentar las urgencias sociales de nuestro país”.

Reacción del gobierno

A raíz de la polémica generada por sus dichos, el titular de la Segpres debió salir a pedir disculpas desde el Congreso Nacional, lugar al que llegó para intentar contener los cuestionamientos en su contra.

“Estoy convencido de que si queremos que los cambios que estamos empujando sean sostenibles en el tiempo, debemos avanzar en unidad de las fuerzas transformadoras (...) y creo, tal como lo ha planteado nuestro gobierno en muchas ocasiones, que esta construcción la hacemos a partir de las luchas y aprendizajes de quienes nos antecedieron, y que obviamente la política no comienza con nosotros”, sostuvo Jackson.

De hecho durante la mañana de este miércoles el propio ministro estuvo muy atento a su celular tratando de controlar las críticas hacia su persona, enviando mensajes a diversos parlamentarios.

Foto: Andres Perez / La Tercera

Quien también se refirió a sus palabras fue el propio Presidente de la República, Gabriel Boric. El Mandatario, consultado por el tema respaldó a su ministro y afirmó que “yo he hablado mucho con Giorgio sobre esto y no tengo ninguna duda de que no hay ningún ánimo de arrogarse una superioridad”.

Incluso la ministra del Interior, Izkia Siches salió a hacer control de daños por las declaraciones de Jackson en el programa virtual. “Estimados presidente de partidos. Estamos en el ojo del huracán. Buscarán cualquier cosa para hacernos pelear, distorsionar o dañar. Muy atentos a los errores no forzados y a no caer en su juego. Este es un gobierno diverso en edades, experiencias y miradas. #Seguimos”, fue el mensaje vía WhatsApp que la jefa de gabinete envpio al grupo “comité político ampliado”, donde estpan ministros y timoneles de partido.