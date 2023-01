Exministra Ríos valora rechazo de acusación constitucional en su contra: “Se ha hecho justicia (...) no se ha cometido ninguna ilegalidad”

“¿Dónde está el compañero Winter que me hizo llorar?”

Con estas palabras y haciendo alusión al discurso que de su compañero de partido Gonzalo Winter (CS) en donde destacó su trayectoria como socióloga, la exministra de Justicia Marcela Ríos, comenzó su intervención a la salida de la sesión de sala de la Cámara de Diputados que rechazó la acusación constitucional en su contra impulsada por Chile Vamos.

El libelo le imputaba a una presunta responsabilidad política y jurídica de Ríos por la serie de errores en la concesión de indultos a condenados en el marco del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna, así como también por los beneficios carcelarios a internos mapuche en la Macrozona Sur.

Visiblemente emocionada, la exsecretaria de Estado agradeció a los parlamentarios oficialistas que votaron en contra del escrito, así como también a los militantes de la DC, PDG e independientes que también estuvieron por desechar el libelo.

“Quiero dar las gracias por todo el apoyo que he recibido de todos los diputados y diputadas, en particular de las bancadas oficialistas que han trabajado mancomunadamente para impulsar este proceso. Hoy creo que se ha hecho justicia. Se ha establecido por esta Cámara que no hemos infringido ni la ley ni la Constitución y, por el contrario, hemos sido extremadamente respetuosas de cumplir con todas las leyes y la Constitución durante el tiempo que asumí como ministra”, indicó.

En esa misma línea, Ríos agradeció “al gobierno, a las ministras y ministros por haber estado acá, por haber estado acompañando y colaborando en este proceso de manera humana, pero también de manera profesional”, así como a su abogado, el socialista y exministro, José Antonio Viera-Gallo y la exministra Marcela Ríos. También tuvo palabras para los militantes de su partido, Convergencia Social y del Frente Amplio que la respaldaron durante todo este proceso.

“Quiero agradecer no solo a quienes votaron y son parte de la coalición de gobierno, sino que también y muy en particular a la DC, a los diputados del PDG, a diputados independientes que rechazaron esta acusación en derecho. Porque creo que todos votaron en conciencia y pudieron ver que acá no habían méritos para impulsar esta acusación”, agregó.

Y finalizó su intervención señalando que “hoy creo que la votación de esta cámara ha sido muy contundente para establecer que no se ha cometido ninguna ilegalidad y que hemos cumplido con las leyes y la Constitución”.