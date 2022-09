Ganadores y perdedores de un inédito proceso constituyente que dividió al país

TRIUNFADORES

1.- Javier Macaya, presidente UDI

Aunque en Chile Vamos aseguran que la victoria de anoche será compartida en partes iguales, incluyendo Republicanos, para Javier Macaya el triunfo tendrá un sabor especial. Durante la campaña el presidente de la UDI dio señales concretas de querer cambiar la Constitución del 80, imponiendo en su partido una visión más fresca y contraria a la de los llamados “coroneles”, que dirigieron el gremialismo desde los años ‘90, y se negaron sistemáticamente al cambio constitucional. Pese a las dudas que hubo en la centroderecha, el joven senador de la Sexta Región defendió hasta el final la estrategia de mantener a los partidos tras bambalinas y confiar en la sociedad civil.

El senador le imprimió un nuevo sello a la UDI.

2.- Ximena Rincón (DC) y la Centroizquierda por el Rechazo

Fue la primera parlamentaria de la centroizquierda que levantó la voz advirtiendo que se estaba haciendo una “una mala Constitución” y que votaría Rechazo en el plebiscito de salida. En Chile Vamos le reconocen haber abierto la puerta para que otras figuras de su partido y de la ex Concertación se atrevieran a cruzar el Rubicón. A la inversa, la senadora por el Maule debió enfrentar a su partido que apoyó institucionalmente el Rechazo y ha reconoció -en varias entrevistas- que no fue fácil ponerse al otro lado de sus históricos aliados. Pero con el tesón que la caracteriza, recorrió el país haciendo campaña contra la propuesta y se encargó de producir –personalmente- la puesta en escena con que anoche el grupo –Centroizquierda por el Rechazo- celebró el triunfo. “Llegó el momento de guardar las banderas y enarbolar una sola, la bandera chilena”, dijo anoche Rincón, reiterando su compromiso por una nueva Constitución.

La apuesta de la senadora refuerza su liderazgo en el centro político, pero le costará hacer las pases con la izquierda exconcertacionista.

3.- Encuestas

Desde el inicio del proceso constituyente, distintas empresas fueron tomando la temperatura de un histórico año electoral. Semana a semana, las encuestas fueron palpando la inconformidad de la ciudadanía con lo que estaba sucediendo en los salones del ex Congreso en Santiago. La curva se movió en contra de la convención con polémicos episodios, como el caso Rojas Bade o los constituyentes que llegaron al hemiciclo disfrazados de Pikachu y dinosaurio azul. Al revés, la aguja subió cuando Gabriel Boric asumió la Presidencia o se manifestó a favor del cambio. El interés de las encuestas aumentó progresivamente durante la campaña, y Cadem, Criteria y Pulso Ciudadano, entre otras encuestadoras, mostraron al Rechazo en el primer lugar. Esto hizo que fueran criticadas y cuestionadas en sus procedimientos por exconstituyentes de izquierda y algunos dirigentes del Apruebo que acusaban un sesgo político o que simplemente no estaban leyendo lo que sería una elección con voto obligatorio. Pero el resultado de anoche confirmó su metodología y trabajo.

4.- Socialismo Democrático

“Qué manera de ganar perdiendo”, señaló en su Twitter Hugo Gutiérrez (PC), el 21 de enero, luego que Boric diera a conocer su gabinete, con una alta presencia del PS y de la exConcertación. La ironía del exconvencional del PC podría repetirse: en el papel el Socialismo Democrático (PS, PPD, PR, PL y Nuevo Trato) aparecerá en la casilla de perdedores (institucionalmente el bloque apoyó el Apruebo), sin embargo, en la estrategia del Presidente para esta segunda etapa de su mandato (un gobierno de unidad más moderado), los partidos de la izquierda más moderada tendrían un rol más relevante, incluso desplazando a Apruebo Dignidad. La influencia de parlamentarios del SD también sera clave en el proceso para proseguir con el proceso constituyete que parte ahora.

5.- Ricardo Lagos, expresidente

Hasta ayer, cuando acudió a votar al Insuco, Ricardo Lagos evitó pronunciarse en favor del Apruebo o el Rechazo. Fue ese suspenso, que alimentó con frases como “ni el texto de la Convención ni la actual Constitución suscitan consenso”, el que realzó su influencia política y lo convirtió en un protagonista del proceso constituyente. El haber resistido -en la campaña- la presión de su sector para que apoyara la Nueva Constitución, por un lado, y no aparecer votando junto a la derecha, por otro, le permitió al expresidente salir jugando –y por arriba- de un referéndum que dividió al país.

Al votar ayer en el Insuco, Lagos criticó la polarización que ha producido el plebiscito: “Lo que tenemos acá es un estado de odiosidad con motivo de este ejercicio, y eso no es viable en una sociedad civilizada” Foto: Andres Perez

6.- Constituyentes de centroderecha

Pese a ser una minoría que les impidió plasmar su postura y puntos de vista en la nueva Constitución, como esperaban, se las arreglaron para hacer sentir su voz -a través de redes sociales y en los medios de comunicación- y denunciar con fuerza la “exclusión” que estaban viviendo por parte de sectores de izquierda. Un solo ejemplo, fue la cruzada de Bernardo Fontaine por visibilizar la negativa de los convencionales a establecer un artículo que prohibiera la expropiación de los fondos de las AFP. Según las encuestas, este hecho marcó un hito que engrosó las filas del Rechazo. Sin temor a equivocarse los exconvencionales de Chile Vamos (Marcela Cubillos (UDI), Cristián Monckenberg y Hernán Larraín (Evopoli), por nombrar a los exconvencionales más experimentados), podrían decir que, con sólo 37 representantes lograron imponserse.

Cristián Monckeberg, exconvencional RN: “Desde el día uno quisimos aportar. Lo que pasa es que no nos escucharon mucho” Mario Téllez / La Tercera

7.- Cristián Warken, líder de Amarillos por Chile

Al poco andar del proceso constituyente, el escritor denunció -a través de sus columnas y redes sociales- un clima de “euforia refundacional” en la convención impuesto por representantes de izquierda. El profesor de Literatura comenzó a recibir un inédito apoyo transversal –Javiera Parada, el vocero de La Vega, Arturo Guerrero, y Soledad Alvear, entre otros.) y articuló un movimiento al que irónicamente bautizó como Amarillos por Chile. Tras el triunfo de anoche, el flamante bloque podría aspirar a convertirse en partido político e intentar aglutinar al abandonado y esquivo centro político. Políticos y rostros que hoy se sienten sin domicilio político no le faltarán a Warken. “No es la hora de soberbia, es la hora de humildad”, señaló anoche escoltado por su movimiento.

En pocos meses, el profesor de Literatura logró articular Amarillos, pieza clave en la Centroizquierda por el Rechazo. Foto: Andres Perez

7.- Juan Sutil y gremios empresariales

Los empresarios –a través de sus dirigentes gremiales- intentaron participar en las instancias que les brindaba la convención, tratando de hacer sentir su voz, pero en varios momentos sintieron que el esfuerzo era en vano. “Nos escuchan, pero no nos oyen (...) no están construyendo las reglas y los acuerdos claros”, advirtió el presidente de la CPC, Juan Sutil a mediados de marzo. Salvo las advertencias de Sutil, quien reiteró que la convención iba por un camino equivocado, y luego que la propuesta generaría inestabilidad y frenaría el desarrollo, los dirigentes gremiales se mantuvieron en un segundo plano público, conscientes de que una sobreexposición en la campaña, podría fortalecer al Apruebo, dado el clima que enfrenta el país. No obstante, se la jugaron por el Rechazo con mucha convicción y aportando recursos a la campaña, pero siempre sin dejar huellas que, a la hora de sentarse con la CUT u otras agrupaciones sindicales, para iniciar el nuevo proceso, le fuesen cobradas.

8.- Senadores

El fin del Senado fue, sin duda, una de las decisiones más polémicas de la convención. Por ello, los senadores del Rechazo, y quizás también a los que no le quedo otro camino que sumarse al Apruebo, pero no hicieron campaña, celebraron anoche la mantención de una de las primeras instituciones de la República, con 200 años de historia. Los representantes del PC y el Frente Amplio que sí se la jugaron por la Nueva Constitución, tendrán el consuelo de cumplir sus periodos de ocho años, tal como lo indica la ley.

PERDEDORES

1,- Gabriel Boric, Presidente

Aunque la convención nunca quiso abrazar al gobierno, Gabriel Boric se abrazó a ella desde el primer minuto, tanto así que, a mediados de junio, cuando vio que el Rechazo iba en constante asenso, en palabras del analista Pepe Auth, “el Presidente se echó la campaña al hombro”, poniendo todo su capital político sobre la mesa, transformámdose en el “gran elector”, y dando razones para que la oposición lo acusara de intervencionismo. En Apruebo Dignidad y en el Socialismo Democrático creían que la figura del Mandatario era la única capaz de “mover la aguja” de cara al plebiscito. Pero no lo logró y asoció la amplia derrota del Apruebo a él y a su gobierno. Su liderazgo quedará mermado y con un cambio de gabinete buscará darle aire a su administración y tener un rol en el nuevo proceso constitucional. La pregunta es si hará un fuerte cambio de timón al centro o mantendrá la influencia del Apruebo Dignidad en su administración.

Según el analista Pepe Auth, el rol que asumoió el Presidente en favor del Apruebo "evitó un atragedia" en el oficialismo. FOTO: DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO

2.- Giorgio Jackson, ministro Segpres

En el comité político defendió la tesis de no inmiscuirse en el trabajo de la convención, como sectores de centroizquierda y centroderecha le demandaba a Boric, y dotarla de plena autonomía. Luego, puso en problemas al Presidente al advertir que si triunfa el Rechazo no podrían llevarse a cabo todas las reformas de la actual administración.

Durante la campaña, el ministro recorrió varias ciudades del país repartiendo ejemplares de la Nueva Constitución (enviadas a imprimir desde su ministerio), lo que terminó transformándose en el símbolo del apoyo de La Moneda al Apruebo, incluso más que el actuar del Boric.

Y aunque no hay huellas que lo delaten, en el Senado nunca se le perdonó al ex diputado de RD haber apoyado la operación para terminar con la Cámara Alta. La derrota del Apruebo, sumado a su poca habilidad negociadora en el Parlamento, hacen casi imposible su permanencia en la Segpres.

En las últimas semanas se reiteró que una “goleada” del Rechazo haría inevitable la salida de Jackson de la Segpres. Pero con la misma seguridad, se planteó que Boric no lo dejará caer. Desarrollo Social y Obras Públicas suenan como alternativas de enroque.

En las últimas semanas se reiteró que una “goleada” del Rechazo haría inevitable la salida de Giorgio Jackson de la Segpres

3.- Apruebo Dignidad

El Partido Comunista y el Frente Amplio fueron los autores intelectuales de la nueva propuesta constitucional, los escuderos de la convención y los principales actores de la campaña del Rechazo. Sin embargo, anoche se dio el peor escenario para la coalición de gobierno, con una indiscutible derrota que todo apunta a perder la hegemonía a manos del Socialismo Democrático

4.- Elisa Loncon, primera presidenta de la Convención

Su largo currículum y experiencia académica, que la llevó a ser elegida por sus pares como primera presidenta de la convención, hacían pensar que jugaría un rol articulador y de búsqueda de acuerdos. Más aún, al transformarse rápidamente en un símbolo del inédito proceso constituyente que vivía el país y la voz de los pueblos indígenas. Sin embargo, la representante del pueblo mapuche, de principio a fin, externalizó su rabia contra la derecha, el gobierno de Piñera y las anteriores administraciones de la Concertación, actitud que terminó anoche pasándole la cuenta a ella, a la convención, y especialmente a los pueblos indígenas, que desaprovecharon una oportunidad histórica para avanzar en sus demandas.

5.- Michelle Bachelet, ex presidenta

A diferencia de Eduardo Frei (quien apoyó el Rechazo) y Ricardo Lagos (que mantuvo su voto en secreto), la expresidenta se matriculó tempranamente con el Apruebo y, pese a que su cargo en Naciones Unidas le impedía hacer política interna, la doctora buscó fórmulas para respaldar la Nueva Constitución. Pero ni su ímpetu, ni el video que dejó grabado el 4 de agosto (en el hogar de una vecina de Quinta Normal) para los últimos capítulos de la franja en televisión, antes de partir a su ceremonia de salida del organismo en Ginebra, lograron impedir un holgado triunfo del Rechazo.

Antes de partir a su despedida en Naciones Unida, en Ginebra, Bachelet dejó grabado un emotivo video para la franja del Apruebo en TV.

6.-Independientes (Lista del Pueblo)

Aprovechando un inesperado protagonismo surgido tras el estallido social del 2019, fueron la gran sorpresa en la elección de constituyentes. Aprovechando los cambios legales otorgados por el Congreso y el fuerte malestar de la ciudadanía contra la política, se agruparon en la Lista del Pueblo y lograron 27 asientos en la convención, con más de un millón de votos. Sin embargo, al poco andar, sus integrantes protagonizaron escándalos (Rojas Vade) y una seguidilla de polémicas que daño en forma irreparable el prestigio de la asamblea. El bloque se fue desarticuládose paulatinamente, sus miembros se asociaron a distintos grupos de izquierda y anoche la Lista del Pueblo recibió su tiro de gracia.

El fraude de Rodrigo Rojas Vade marcó la caída de La Lista del Pueblo. FOTO: LUIS ENRIQUE SEVILLA FAJARDO/ LA TERCERA

7.- Guillermo Teillier, presidente PC

Se le cobrará el haber puesto en duda los cambios a la Nueva Constitución -suscritos por los partidos oficialistas, en caso de ganar el Apruebo- el mismo día del anuncio. Y quizás, su reciente llamado a salir a defender a la calle un triunfo del Apruebo. La derrota de ayer significará, además, la pérdida de la hegemonía de los comunistas en la coalición de gobierno, a manos de los sectores más moderados. Todo indica que el histórico dirigente deberá empezar a concretar su postergada salida de la dirección del PC, que en marzo cumplió 17 años.

“Hemos sufrido una derrota. Se ha rechazado el texto de Nueva Constitución propuesto por la convención. La lucha sigue porque tal propósito no se ha alcanzado”, señaló Teillier en un mensaje –enviado por Whatsapp-a los militantes. “Será en condiciones adversas, por ello es necesario mantenerse unidos… Más que nunca debemos acrecentar nuestra relación con el movimiento social tan definitorio en circunstancias como estas”, agregó junto con pedir “mantener a firme el apoyo al gobierno y al programa”.

8- Exconvencionales de izquierda

Fernando Atria (FA), Marcos Barraza (PC), Jaime Bassa (FA), Beatríz Sánchez, entre otros convencinales, fueron los grandes protagonistas de la convención, desde principio a fin. Al no contar con los votos para el quorum de 4/7- hicieron acuerdos con otros sectores de izquierda. Con habilidad, pactaron con los pueblos originarios (plurinacionalismo), los independientes de la Lista del Pueblo y otros movimientos, para plasmar las ideas que marcarían el texto, como el nuevo sistema judicial, la eliminación del Senado y el plurinacionalismo, entre otras reformas, que ayer fueron mayoritariamente rechazadas por los chilenos.

El abogado constitucionalista fue uno de los principales articuladores e ideólogos de la propuesta constitucional. Foto:JUAN FARIAS / AGENCIAUNO

9.- Karol Cariola y Vlado Mirosevic, coordinadores de la campaña

A fines de junio se les pidió que asumieran las riendas de una campaña que, según las encuestas, iba en picada. Apostaron por el trabajo territorial, a través de los tradicionales “puerta a puerta”, articularon comandos en todo el país, y buscaron diferenciarse de sus adversarios a través de actos masivos que bautizaron como Apruebazos. Pero no les alcanzó. Sin embargo, pese a la derrota, Cariola quedará en una buena posición para presidir –por un año- la Cámara, mientras el nombre del diputado liberal suena como eventual refuerzo del gobierno.