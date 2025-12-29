SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Guillermo Ramírez y advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Yo creo que no, nadie conoce el futuro”

    El diputado y presidente de la UDI también abordó la declaración del Comité Central del Partido Comunista en donde llaman a movilizarse durante el gobierno de Kast, sobre lo que indicó que “eso al final lo que revela es que el verdadero partido, al final antidemocrático, que no respeta la voluntad del pueblo, es el Partido Comunista”.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, abordó esta jornada cómo avanza el trabajo junto al equipo del presidente electo, José Antonio Kast, ad portas del cambio de mando en marzo próximo.

    Al respecto, expresó esta mañana en conversación con Radio Agricultura que “todos los presidentes de la República, cuando llegan el 11 de marzo, tienen que nombrar a un gabinete, eso es obvio, pero además tienen que nombrar a otras 2.700 personas, que van desde ministros, subsecretarios, autoridades locales”.

    “Es una tarea titánica, eso no lo puede hacer ningún presidente por sí solo, probablemente ningún partido político lo puede hacer por sí solo, y eso requiere una coordinación importante”, indicó. “Entonces, los partidos políticos que fuimos convocados por José Antonio Kast a este gobierno de unidad, se nos pidió que nosotros hiciéramos un barrido de personas en cada una de las regiones, que pudiesen integrar cada uno de estos cargos”.

    El objetivo, detalló Ramírez, es que para esos 2.700 cargos tengan 8.000 postulantes, para que así se puedan tener al menos tres candidatos por cargo, “de tal manera de poder elegir a los que sean los mejores”.

    Consultado sobre el compromiso de Kast en campaña acerca de que ningún familiar de parlamentarios iba a estar en algún cargo de la administración del Ejecutivo, Ramírez apuntó que “puede haber un parlamentario que tenga un hermano o una hermana que sea doctor en tecnología, y podrá estar en algún cargo que tenga que ver con temas tecnológicos, pero -esto es lo que entiendo yo, puedo equivocarme-, lo que yo entendí es que no va a haber ningún pariente de parlamentario en los cargos más importantes, eso significa probablemente ministro, probablemente subsecretario, probablemente delegados regionales".

    Por otra parte, y ante los dichos de Vanessa Kaiser, hermana del líder del Partido Nacional Libertario y expresidenciable, Johannes Kaiser, quien advirtió sobre la posibilidad de que ocurra “otro golpe de Estado” en el futuro gobierno de Kast, Ramírez señaló que ”el tiempo lo dirá, yo creo que no, pero nadie conoce el futuro".

    Yo creo que no, pero nadie conoce el futuro”, sentenció. “Yo insisto, yo creo que no, estoy convencido que no, pero respeto la opinión de lo que ella dice (...) Lo importante, creo yo, es apelar al sentido democráticode quienes estamos en política, de apelar al respeto a las instituciones”.

    Asimismo, el parlamentario hizo hincapié en que el respeto por los procesos institucionales “es una fortaleza nacional”.

    “Eso en Chile yo lo valoro, todavía lo tenemos, y creo que mientras tengamos ese tipo de respeto a la institucionalidad y ese sentido republicano, un golpe de Estado es algo que yo creo que está muy lejos de la realidad”, sentenció, aunque advirtió a su vez que hay sectores que podrían buscar desestabilizar el gobierno de Kast.

    “Van a haber grupos que van a intentar, lo están anunciando ellos, desestabilizar al gobierno, movilizar a la calle, y eso es importante que todos quienes se dicen demócratas, sin importar si son de derecha o de izquierda, lo combatan y lo denuncien”, señaló.

    Con respecto a la declaración del Comité Central del Partido Comunista, desde donde llamaron a movilizarse durante el gobierno de Kast, Ramírez expresó que “eso al final lo que revela es que el verdadero partido, al final antidemocrático, que no respeta la voluntad del pueblo, es el Partido Comunista”.

    “El Partido Comunista, hay que decirlo, por esta misma razón está proscrito, está prohibido en muchos lugares del mundo. No así las ideas liberales que nosotros defendemos”, afirmó.

