Encuentro con ministra Tohá: Chile Vamos y Republicanos instan al gobierno a avanzar en “cambios” a la Ley Antiterrorista

Una reunión sostuvo este lunes la ministra del Interior, Carolina Tohá con las mesas directivas de los partidos de oposición. ¿El motivo? Iniciar los diálogos por un acuerdo “transversal” de seguridad.

Fue a fines de octubre cuando la jefa de gabinete anunció que se retomarían las gestiones para un plan nacional, ocasión en que explicó que se impulsarían conversaciones con los distintos sectores políticos para recoger observaciones que desprendan en un conjunto de iniciativas.

Con ese fin, las directivas lideradas por Gloria Hutt (Evópoli), Francisco Chahuán (RN), Ruth Hurtado (Partido Republicano) y Javier Macaya (UDI) llegaron hasta La Moneda para participar de la cita convocada a las 13.30. Un encuentro en el que también estuvieron presentes los subsecretarios del Interior, Manuel Monsalve y de Prevención del Delito, Eduardo Vergara.

Chahuán arribó al palacio de gobierno con una guitarra, en alusión al dicho, “otra cosa es con guitarra”, que personalidades de Chile Vamos han utilizado en diversas oportunidades durante la administración de Boric.

La reunión se extendió por más de dos horas y una vez finalizada los timoneles de las colectividades realizaron un balance de la cita.

FOTO: DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO

Además, se refirieron al cambio de tono del Presidente Gabriel Boric durante su gira por la región de La Araucanía, al reconocer la existencia de actos de carácter terrorista, declaración que vino acompañada por sus reparos frente a la Ley Antiterrorista. De hecho, un día después, el Mandatario descartó que la herramienta jurídica sea una opción para el gobierno.

El primero en salir del encuentro fue el senador Chahuán, quien aseguró que Tohá se “comprometió” a ponerle urgencia a dos de los cinco proyectos de ley que solicitaron, que están relacionados con temáticas de seguridad.

“Le hemos manifestado a la ministra del Interior que acá se requieren urgencias legislativas a los proyectos que están en curso y esa es una condición mínima para poder sentarse a la mesa. En ese sentido, la ministra ha comprometido urgencia a dos proyectos: al proyecto de infraestructura crítica, del cual yo soy coautor, y también el proyecto de ley que nos va a permitir sacar adelante el sistema integrado de inteligencia”, aseguró el timonel de RN.

También apuntó a la necesidad de “sacar adelante” el proyecto de ley de usurpaciones y mencionó los proyectos de defensoría de las víctimas y “el que establece el estatuto de las policías”.

“Hemos dicho que acá la voluntad para avanzar en materia de seguridad pública parte por ponerle urgencia legislativa a estos proyectos”, recalcó Chahuán.

Sobre la Ley Antiterrorista, el senador afirmó que “es uno de los cinco proyectos clave para nosotros” e insistió en que “la nueva ley antiterrorista es absolutamente necesaria”.

El timonel de la UDI, en una línea similar, advirtió que “ningún Presidente, ningún gobierno, ningún ministro puede renunciar a ampliar todas las leyes que sean necesarias para el combate del terrorismo”.

“Esperamos que el Presidente ejerza todas las facultades legales para obtener los mejores resultados en la persecución del crimen en la región de La Araucanía”, agregó.

En ese marco, y específicamente por la Ley Antiterrorista, Macaya señaló que “la ministra reconoce, y es un diagnóstico compartido incluso por gente de la región de La Araucanía, que no es la herramienta más eficaz”.

Sin embargo, puntualizó que “pero es contradictorio con no estar disponible a realizar los cambios a esa legislación, eso es contradictorio con estar disponible a usar la ley aún cuando tenga ciertas imperfecciones”.

El senador gremialista también fue consultado por el aumento en la aprobación a la gestión de Boric, la cual aumentó ocho puntos según la encuesta semanal Plaza Pública, que realiza Cadem. A su juicio, “probablemente tiene que ver quizá con un cambio de actitud más firme y determinada respecto a la situación que ocurre en La Araucanía”.

“Yo no había visto al Presidente de la República reconocer la existencia de terrorismo, pero, reitero, eso tiene que venir acompañado del cumplimiento de las leyes”, sentenció Macaya.

Desde el Partido Republicano, la presidenta de la tienda política expresó que “una cosa es el relato y otra cosa muy distinta es la realidad. Este reconocimiento de que efectivamente hay delitos terroristas en La Araucanía tiene que ir acompañado con una ley”.

“Si bien hoy la ley puede ser insuficiente, necesitamos que haya respuestas claras y concisas en modificar la Ley Antiterrorista”, añadió Hurtado, quien aseguró que “nuestra única condición es que se avance de manera real y concreta, mas allá de los anuncios necesitamos acción”.

“Valoramos el cambio de actitud del Presidente, pero este cambio de relato tiene que ir acompañado de medidas reales”, remarcó.

El fin de semana, el Presidente había asegurado que “no es parte de la agenda del gobierno la Ley Antiterrorista en particular”.

“No es parte de la agenda del gobierno la Ley Antiterrorista en particular, pero la seguridad es una prioridad en todo Chile y, en particular en La Araucanía. Yo pido a los parlamentarios que no nos enredemos si este es el mejor mecanismo o no. Estamos de acuerdo en que tenemos que hacernos cargo del problema”, afirmó el domingo en Mesa Central de Canal 13.

Este lunes, tras el habitual comité político en La Moneda que reúne a los máximos líderes oficialistas y ministros, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, fue consultada respecto de la solicitud de la oposición de poner en frente la mencionada ley tras los dichos del Mandatario. Al respecto, la timonel aseguró que “el gobierno no ha descartado el tema de la Ley Antiterrorista. Quiero repetir las palabras que dijo el Presidente ayer (domingo), dijo que ´no era una prioridad en este momento para el gobierno, pero eso no quiere decir que no pueda haber un estudio de la eventual modificación de la Ley antiterrorista´.

Vodonovic agregó que “lo que hemos hablamos nosotros hoy día es que se puede discutir, puede haber alguna modificación o algún estudio, pero en lo que está centrada la ministra del interior es cómo se combate el crimen organizado, que como sabemos es un problema en distintas partes del país (...) y eso es lo que tiene que movilizar hoy día (...).