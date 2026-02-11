SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    “La gran ayuda sería apoyar acciones internacionales que permitan terminar la dictadura”: Squella por eventual cooperación del gobierno a Cuba

    El Ejecutivo está evaluando la posibilidad de mandar ayuda humanitaria al país caribeño.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Foto: Andrés Pérez Andres Perez

    Esta jornada el gobierno afirmó que se está evaluando el envío de ayuda humanitaria a Cuba, luego de la intensificación del bloqueo de Estados Unidos a la isla.

    Esto, además, en medio de la presión hacia el Ejecutivo que activó Partido Comunista, para que precisamente la actual administración destine recursos dirigidos a la población civil del país caribeño.

    Bajo ese marco, el timonel de republicanos y senador electo, Arturo Squella, fue consultado sobre su postura al respecto.

    Ante la interrogante, respondió: “Yo creo que la gran ayuda que podría hacer Chile es respaldar todas las acciones de la comunidad internacional que permitan terminar con una dictadura tan dramática como la de Cuba”.

    “Eso verdaderamente es poner a los cubanos por delante”, acotó.

    Luego agregó: “En ningún caso (se debería apoyar) alguna medida que apunte a prolongar en el mando de un país que ha sufrido tanto a quienes son responsables de esa miseria humana que ha vivido el pueblo cubano”.

    Sala cuna

    Con todo, el líder opositor respondió a la afirmación de la vocera Camila Vallejo en torno a los republicanos y su postura sobre el proyecto de ley de sana cuna.

    En concreto, en la mañana Vallejo aseguró que la futura administración de José Antonio Kast “no quiere que la iniciativa avance”.

    Al respecto, Squella señaló: “Eso no es correcto. Nosotros en plena campaña presidencial y parlamentaria hemos señalado la importancia de contar con una sala cuna universal”.

    “Si es que esto no se transforma en una suerte de nuevo impuesto al trabajo, que ese es el riesgo y el temor que se tiene respecto a algunos aspectos del proyecto actual, no veo ningún inconveniente que se pueda avanzar con este, pero hacerlo en tiempo récord, teniendo la vista que estamos recién en primer trámite constitucional, con tal de que sea el presidente actual el que mande el oficio para su promulgación, la verdad es que no tiene ningún sentido”, añadió.

