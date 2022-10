Macaya (UDI) acusa que anuncio sobre el aborto “fue una torpeza y una provocación de la ministra Orellana” y descarta una polémica “artificial”

“Entiendo que está en el programa de gobierno el tema del aborto y en el actual momento me parece una torpe provocación, creo que no conversa con el ánimo ni el espíritu de diálogo que se tiene que generar a propósito de la conversación constituyente”.

Con esas palabras el timonel de la UDI y senador, Javier Macaya, abordó nuevamente la intervención que realizó el fin de semana la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, anunciando la revisión el reglamento que regula la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, que fue elaborado en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

“Hemos iniciado una conversación con grupos de organización de mujeres, de las ginecólogas, de los colegios profesionales, también con los movimientos feministas, para discutir respecto a un compromiso que tenemos como gobierno con el avance en los derechos sexuales y reproductivos”, fueron las declaraciones de la ministra en Tolerancia Cero.

La intervención de la secretaria de Estado enredó a La Moneda. La forma en que la secretaria de Estado abordó el debate tuvo una mala evaluación por parte del gobierno y tensionó las conversaciones con la derecha por los bordes constitucionales. De hecho, el lunes Macaya aseguró que los dichos de Orellana cambiaban el espíritu del diálogo.

Buscando dar por cerrado el tema, el lunes la vocera de gobierno, Camila Vallejo, aseguró, en medio de las críticas que se instalaron por el anuncio de Orellana, que se había “creado una falsa polémica respecto a declaraciones que fueron bastante claras por parte de la ministra de la Mujer y Equidad de Género”, enfatizando que el proyecto no será ingresado este año por parte del Ejecutivo.

Así, este martes el parlamentario gremialista rechazó la postura de la portavoz de gobierno, señalando -en radio Agricultura- que “las declaraciones de la ministra Antonia Orellana no fueron artificiales, están ahí, en una entrevista que dio en un medio de prensa”.

Respecto a que el proyecto no sería ingresado este año, el legislador expresó que “es una constatación de realidad, una confirmación de que era un tema que no conversaba con el actual momento político y creo que fue una torpeza y provocación de parte de la ministra Antonia Orellana”. Sin embargo, destacó que “es importante que la ministra Vallejo haya clarificado que no va a ser parte de la agenda este año”.

Por último, Macaya aseguró que hoy “estamos en un momento en que el Ejecutivo, los que estamos inmersos en el diálogo político en el Congreso, tenemos que tener mucho cuidado respecto a las señales que se den”.

“Algunos dicen que esto es controlar agenda, un guiño a su sector quizás más de extrema izquierda, pero yo creo que hay que tener harto ojo, sobre todo en el momento en que estamos construyendo la conversación para ver de qué manera le damos continuidad al tema constituyente y le ponemos de alguna manera también fin a esta etapa que ha sido muy larga”, advirtió.