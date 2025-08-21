Minuto a minuto: Nicolás Grau asume como nuevo ministro de Hacienda

12.45

Nicolás Grau deja el Ministerio de Economía y asume como nuevo ministro de Hacienda.

El economista PPD, Álvaro García, será el nuevo titular de Economía.

Nicolás Grau nuevo ministro de Hacienda y Álvaro García, nuevo ministro de Economía

12.30

La portavoz del gobierno, Camila Vallejo, en una actividad solo abordó la salida de Esteban Valenzuela de Agricultura. No entregó más detalles.

12.15

Comienzan a salir las primeras reacciones del mundo político por la salida de Marcel. Los comentarios se dividieron en las críticas y reconocimientos a su rol a cargo de la billetera fiscal.

-Henry Leal, jefe de bancada de diputados UDI: “El ministro Marcel no tuvo buenas cifras en este gobierno y ha tenido un mal desempeño en materia económica. Sin perjuicio de ello, yo creo que Marcel fue de los mejorcitos de esta administración”.

-Frank Sauerbaum, jefe de bancada RN: “Es un pésimo momento” para dejar la cartera.

-Partido Socialista: “Al tomar conocimiento de la renuncia de Mario Marcel al Ministerio de Hacienda, el Partido Socialista de Chile expresa su alta valoración por la labor desempeñada al frente de la política económica en un periodo complejo y desafiante. Mario Marcel demostró dedicación, talento y vocación de servicio, razones que nos llevan a manifestarle nuestra gratitud por la tarea cumplida”.

Esta mañana el gabinete del Presidente Gabriel Boric tuvo una nueva baja. Pues, Mario Marcel (Ind.-exPS) dejó el Ministerio de Hacienda a casi 7 meses del término del gobierno.

La salida del exjefe de la billetera fiscal se suma a la remoción de Esteban Valenzuela (FRVS) del Ministerio de Agricultura, quien debido a las tratativas parlamentarias del oficialismo, debió dar un paso al costado.

Eso sí, estas no son las únicas modificaciones en el equipo del Presidente. Se espera un nuevo ajuste ministerial a eso de las 17.00 horas en el Palacio de La Moneda.