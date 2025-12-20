“Nada justifica la violencia”: agresión a diputado Meza en mall genera transversal repudio

Parlamentarios condenaron la agresión que recibió este viernes el diputado José Carlos Meza del Partido Republicano en el centro comercial Mall Plaza Norte.

El parlamentario fue increpado por un hombre, sobre sus dichos de hace unas semanas respecto de la Ley 40 horas, cuando dijo: “¿Qué saco yo con decirle a la gente ‘mire, usted ahora tiene una jornada de 40 horas, se va a ir más temprano a la casa?’, ¿a qué? A encerrarse”.

El video que ha sido ampliamente difundido ha generado la reacción de parte de varios de sus colegas del Congreso, quienes se han expresado a través de sus cuentas de redes sociales o a través de declaraciones públicas.

En él se ve al diputado caminando por el mall mientras es seguido y grabado por una persona quien le pregunta: ¿usted no es el que quiere irse tarde para la casa o sí? ¿qué anda haciendo aquí, no quiere ir a trabajar mejor? El video finaliza con la persona gritándole insultos y dándole un golpe en la cabeza al parlamentari o.

Transversal repudio a la agresión

Por una lado, el diputado socialista, Daniel Manouchehri escribió en su cuenta de X: “Mi repudio total y enérgico al ataque sufrido por el diputado José Carlos Meza. Nada justifica la violencia. Nadie merece ser agredido por su manera de pensar. Las diferencias se resuelven con ideas, nunca con agresiones”.

El diputado, Nelson Venegas, también del PS publicó en esta misma red social: “Diferí en absolutamente todo con diputado Meza, creo que fue una burrada lo que dijo respecto a las 40 horas, pero no es aceptable bajo ningún punto de vista agresión cometido. Debe ser totalmente repudiada y por todos. Estás cosas empiezan pequeñas y nunca se sabe en qué termina y luego a quien le toca. No se debe aceptar”.

También desde el Partido Social Cristiano, el jefe de bancada Roberto Arroyo calificó como lamentable este hecho de violencia y dijo que “ojalá lo podamos identificar y tener un castigo judicial. Chile no puede tener violencia de ninguna índole por pensar diferente. Y mucho menos llegar a los golpes. Da rabia y pena a dónde hemos llegado como sociedad. Quiero un país sin violencia y claro, que tenga avances”.

Marlene Pérez, subjefa de la bancada de la UDI llamó de absoluta cobardía este acto y emplazó a diputados de todos los sectores a condenarlo. “Las personas tienen distintas maneras de expresar sus diferencias, pero la violencia nunca debe ser el camino. Lamentablemente, este tipo de prácticas se vienen repitiendo desde la época del estallido, cuando una parte del actual oficialismo validó y justificó este tipo de acciones”, señaló.

Anteriormente, desde el Partido Republicano publicaron una declaración en que también se refirieron a la agresión como un acto “cobarde” y señalaron que “no nos van a amedrentar” y “no dejaremos que los vándalos y los delincuentes le ganen a la democracia”.

Sobre esto también habló José Miguel Castro, presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, quien después de comunicarse con Meza dijo: “En democracia cualquier ciudadano independiente que piense distinto puede caminar sin miedo a que se le vaya a agredir. Lo que ha pasado con el diputado Meza me parece gravísimo”

Declaraciones del INDH

El Instituto de Derechos Humanos de Chile (INDH), se pronunció sobre este suceso, quienes a través de X escribieron: “La democracia y los derechos humanos son posibles en el marco de una convivencia basada en el respeto entre las personas y la aceptación de sus diferencias”.

" En esa perspectiva, el INDH rechaza la agresión de la que fue víctima el diputado José Meza. Nadie debe ser expuesto a la violencia en función de sus ideas políticas”, sumaron.

Diputados electos también condenan la agresión

Así también, algunos diputados electos criticaron el hecho. Como Patricio Briones del PDG, quien dijo “es triste lo que estamos viviendo como sociedad, y solo queda darle fuerza y ánimo para el diputado Meza. Pero también siento una rabia, porque hechos como estos que sufrió el diputado republicano es culpa de esta Administración de Boric, ya que siempre fue ambigua y sin una hoja de ruta en materia de seguridad y orden, y esto conlleva a que las personas sientan que no hay justicia en nada en nuestro país”.

De la misma forma Javiera Rodríguez, diputada electa por el mismo partido del diputado Meza mencionó que: “La vergüenza la debería sentir quien realizó la agresión, quien no contento con perseguir al diputado, lo golpeó, grabando todo su acto. Por más que se tengan diferencias, la violencia no puede ser la forma. Quien la realiza y la expone, debería sufrir consecuencias legales de su accionar, y desde la política, al menos una condena pública”.