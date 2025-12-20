SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Nada justifica la violencia”: agresión a diputado Meza en mall genera transversal repudio

    Los parlamentarios han calificado este hecho de "cobarde" y también que "nada justifica la violencia".

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    Parlamentarios condenaron la agresión que recibió este viernes el diputado José Carlos Meza del Partido Republicano en el centro comercial Mall Plaza Norte.

    El parlamentario fue increpado por un hombre, sobre sus dichos de hace unas semanas respecto de la Ley 40 horas, cuando dijo: “¿Qué saco yo con decirle a la gente ‘mire, usted ahora tiene una jornada de 40 horas, se va a ir más temprano a la casa?’, ¿a qué? A encerrarse”.

    El video que ha sido ampliamente difundido ha generado la reacción de parte de varios de sus colegas del Congreso, quienes se han expresado a través de sus cuentas de redes sociales o a través de declaraciones públicas.

    En él se ve al diputado caminando por el mall mientras es seguido y grabado por una persona quien le pregunta: ¿usted no es el que quiere irse tarde para la casa o sí? ¿qué anda haciendo aquí, no quiere ir a trabajar mejor? El video finaliza con la persona gritándole insultos y dándole un golpe en la cabeza al parlamentario.

    Transversal repudio a la agresión

    Por una lado, el diputado socialista, Daniel Manouchehri escribió en su cuenta de X: “Mi repudio total y enérgico al ataque sufrido por el diputado José Carlos Meza. Nada justifica la violencia. Nadie merece ser agredido por su manera de pensar. Las diferencias se resuelven con ideas, nunca con agresiones”.

    El diputado, Nelson Venegas, también del PS publicó en esta misma red social: “Diferí en absolutamente todo con diputado Meza, creo que fue una burrada lo que dijo respecto a las 40 horas, pero no es aceptable bajo ningún punto de vista agresión cometido. Debe ser totalmente repudiada y por todos. Estás cosas empiezan pequeñas y nunca se sabe en qué termina y luego a quien le toca. No se debe aceptar”.

    También desde el Partido Social Cristiano, el jefe de bancada Roberto Arroyo calificó como lamentable este hecho de violencia y dijo que “ojalá lo podamos identificar y tener un castigo judicial. Chile no puede tener violencia de ninguna índole por pensar diferente. Y mucho menos llegar a los golpes. Da rabia y pena a dónde hemos llegado como sociedad. Quiero un país sin violencia y claro, que tenga avances”.

    Marlene Pérez, subjefa de la bancada de la UDI llamó de absoluta cobardía este acto y emplazó a diputados de todos los sectores a condenarlo. “Las personas tienen distintas maneras de expresar sus diferencias, pero la violencia nunca debe ser el camino. Lamentablemente, este tipo de prácticas se vienen repitiendo desde la época del estallido, cuando una parte del actual oficialismo validó y justificó este tipo de acciones”, señaló.

    Anteriormente, desde el Partido Republicano publicaron una declaración en que también se refirieron a la agresión como un acto “cobarde” y señalaron que “no nos van a amedrentar” y “no dejaremos que los vándalos y los delincuentes le ganen a la democracia”.

    Sobre esto también habló José Miguel Castro, presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, quien después de comunicarse con Meza dijo: “En democracia cualquier ciudadano independiente que piense distinto puede caminar sin miedo a que se le vaya a agredir. Lo que ha pasado con el diputado Meza me parece gravísimo”

    Declaraciones del INDH

    El Instituto de Derechos Humanos de Chile (INDH), se pronunció sobre este suceso, quienes a través de X escribieron: “La democracia y los derechos humanos son posibles en el marco de una convivencia basada en el respeto entre las personas y la aceptación de sus diferencias”.

    "En esa perspectiva, el INDH rechaza la agresión de la que fue víctima el diputado José Meza. Nadie debe ser expuesto a la violencia en función de sus ideas políticas”, sumaron.

    Diputados electos también condenan la agresión

    Así también, algunos diputados electos criticaron el hecho. Como Patricio Briones del PDG, quien dijo “es triste lo que estamos viviendo como sociedad, y solo queda darle fuerza y ánimo para el diputado Meza. Pero también siento una rabia, porque hechos como estos que sufrió el diputado republicano es culpa de esta Administración de Boric, ya que siempre fue ambigua y sin una hoja de ruta en materia de seguridad y orden, y esto conlleva a que las personas sientan que no hay justicia en nada en nuestro país”.

    De la misma forma Javiera Rodríguez, diputada electa por el mismo partido del diputado Meza mencionó que: “La vergüenza la debería sentir quien realizó la agresión, quien no contento con perseguir al diputado, lo golpeó, grabando todo su acto. Por más que se tengan diferencias, la violencia no puede ser la forma. Quien la realiza y la expone, debería sufrir consecuencias legales de su accionar, y desde la política, al menos una condena pública”.

    Lee también:

    Más sobre:José Carlos MezaLey 40 horasCámara de DiputadosPSPartido Social CristianoPartido RepublicanoUDIPDG

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalía pide prisión preventiva para 62 imputados de la Operación Apocalipsis y seis quedan con arresto domiciliario

    Detienen en aeropuerto a integrante de banda que protagonizó violento asalto en Chicureo en 2022

    Fuentes gubernamentales reportan que EE.UU. habría incautado un segundo petrolero frente a las costas de Venezuela

    Fiscalía anuncia que más gendarmes serán investigados tras reportes de la UAF y testimonio de detenidos en la Operación Apocalipsis

    Detienen en Puerto Montt a sacerdote mexicano veterocatólico condenado por abuso sexual a un menor: fue expulsado de Chile

    La advertencia de Cicardini por gobierno de Kast: “Representa un riesgo real para los derechos de las mujeres”

    Lo más leído

    1.
    Gobierno elige a Patricia Muñoz como la primera directora de la Defensoría de Víctimas

    Gobierno elige a Patricia Muñoz como la primera directora de la Defensoría de Víctimas

    2.
    Carmona por críticas de republicanos a norma de “amarre”: “Da cuenta de lo que será esa fuerza política”

    Carmona por críticas de republicanos a norma de “amarre”: “Da cuenta de lo que será esa fuerza política”

    3.
    Ministra Orellana critica eventual retorno de la Primera Dama y dice que bancada republicana se opone a derechos de las mujeres

    Ministra Orellana critica eventual retorno de la Primera Dama y dice que bancada republicana se opone a derechos de las mujeres

    4.
    Agresión a diputado Meza en mall: presidente de la Cámara califica hecho de “gravísimo” y advierte posibles acciones legales

    Agresión a diputado Meza en mall: presidente de la Cámara califica hecho de “gravísimo” y advierte posibles acciones legales

    5.
    “Se ponen a la misma altura de Pinochet”: diputados RN piden a Contraloría pronunciarse por designación del gobierno en Defensoría de Víctimas

    “Se ponen a la misma altura de Pinochet”: diputados RN piden a Contraloría pronunciarse por designación del gobierno en Defensoría de Víctimas

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Incendio forestal obligó evacuación de la Población 18 de Septiembre en La Serena: ya fue controlado

    Incendio forestal obligó evacuación de la Población 18 de Septiembre en La Serena: ya fue controlado

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Argentina por la final de la Copa UC Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Argentina por la final de la Copa UC Sub 17

    A qué hora y dónde ver al Real Madrid vs. Sevilla en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver al Real Madrid vs. Sevilla en TV y streaming

    Fiscalía pide prisión preventiva para 62 imputados de la Operación Apocalipsis y seis quedan con arresto domiciliario
    Chile

    Fiscalía pide prisión preventiva para 62 imputados de la Operación Apocalipsis y seis quedan con arresto domiciliario

    Detienen en aeropuerto a integrante de banda que protagonizó violento asalto en Chicureo en 2022

    “Nada justifica la violencia”: agresión a diputado Meza en mall genera transversal repudio

    Seguridad laboral en movimiento: los vacíos y avances del trabajo en plataformas digitales
    Negocios

    Seguridad laboral en movimiento: los vacíos y avances del trabajo en plataformas digitales

    Brechas laborales: mujeres del quintil más bajo avanzan tres veces menos que las de mayores ingresos

    Chile apuesta por convertirse en el hub digital sostenible de América Latina

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio
    Tendencias

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio

    El espeluznante crimen por el que fue condenado el encargado de la morgue de la facultad de Medicina de Harvard

    Laurie Paul, filósofa: “Es importante permitirse la incertidumbre”

    La emotiva y trágica conexión con Chile que destaca en la Copa del Mundo de esquí que se realiza en Europa
    El Deportivo

    La emotiva y trágica conexión con Chile que destaca en la Copa del Mundo de esquí que se realiza en Europa

    En vivo: Sevilla, con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo como titulares, visita al Real Madrid por LaLiga

    “Pidan por un milagro”: legendario exarquero de Everton se encuentra en estado crítico tras sufrir un infarto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Reseña de libros: de Elizabeth Taylor a Carlos Vicuña Fuentes
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Elizabeth Taylor a Carlos Vicuña Fuentes

    Sigourney Weaver: “Avatar 3 es una película para todas las familias mestizas y los refugiados”

    El rescate de una biblia literaria: la nueva vida de la mirada crítica y aguda de Enrique Lihn

    Fuentes gubernamentales reportan que EE.UU. habría incautado un segundo petrolero frente a las costas de Venezuela
    Mundo

    Fuentes gubernamentales reportan que EE.UU. habría incautado un segundo petrolero frente a las costas de Venezuela

    Enviado especial de Rusia se dirige a Miami para participar en reunión con representantes de la Casa Blanca sobre Ucrania

    Mercosur abre cumbre en Brasil marcado por nuevo aplazamiento del acuerdo con la Unión Europea

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad