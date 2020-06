“Nada que celebrar”: Oposición se resta de promulgación del IFE en La Moneda

“El Presidente de la República de Chile, Señor Sebastián Piñera Echenique, tiene el agrado de invitar a usted a la Promulgación del Nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y a la Promulgación del Beneficio para Trabajadores Independientes”.

Eso se lee en la invitación que recibieron los principales dirigentes de la oposición entre ayer y hoy, luego de que se aprobara en el Congreso la entrega de un nuevo IFE, uno de los puntos más difíciles en las tratativas de las últimas semanas entre el gobierno y los partidos de la exnueva Mayoría para aumentar las ayudas sociales e impulsar la reactivación económica durante la pandemia.

Sin embargo, por distinas razones, la mayoría de los dirigentes de la oposición no asistirán al acto de mañana fijado a las 11:45 en La Moneda. El gobierno, a través de los ministros del Interior, Gonzalo Blumel y el Segpres, Claudio Alvarado, fueron quienes se comunicaron con los presidentes de partido de la DC, el PS y el PPD y con los parlamentarios de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras que participaron del acuerdo.

Los timoneles Alvaro Elizalde (PS) y Heraldo Muñoz (PPD) confirmaron a La Tercera que no asistirán. El excanciller argumentó su inasistencia debido a que hay cuarentena, mientras que el timonel de la DC, Fuad Chahín, confirmó que fue invitado pero que no ha decidido si participará del acto de mañana.

“Lo importante es que las modificaciones al Ingreso de Emergencia se apliquen con celeridad porque muchas familias lo están pasando muy mal”, comentó el senador Elizalde.

Tanto el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado -que se bajó de las conversaciones antes de que comenzaran- como el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson -que dio por terminada su participación en la mesa antes de que ésta finalizara- no fueron invitados.

Por su parte, los senadores Carlos Montes (PS) y Ricardo Lagos Weber (PPD) de la comisión de Hacienda tampoco llegarán mañana a La Moneda. Asimismo, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD) fue invitada pero tampoco asistirá. En su entorno explicaron que la parlamentaria está en cuarentena.

“No hay nada que celebrar. Si esto tiene algún dejo de celebración no es correcto, por eso no asistiré ni presencial ni virtualmente. Las familias están muy mal y estamos llegando tarde, esto lo deberíamos haber hecho en marzo, es imposible celebrar en estas condiciones”, comentó Montes (PS) a La Tercera.

“Es obvio que no tenemos nada que celebrar, luego del sinceramiento de las cifras que hemos visto estos días. En todo caso lo mínimo que podíamos hacer como clase política es ponernos de acuerdo en cómo ayudar a los millones de chilenos que lo requieren”, añadió Lagos Weber, que por razones sanitarias seguirá la ceremonia de forma telemática.

Ayer, en tanto, el senador PPD señaló en una sesión del Senado que “esto no es ningún acuerdo nacional, no hay que destapar ninguna botella de nada, esto no es para serpertina ni para hacer fiesta. Esto es para decir que encontramos la forma de encarar una crisis en el corto plazo”.

De hecho, durante las negociaciones del acuerdo fueron varios los dirigentes opositores que hablaron de que no se “prestarían” para una fotografía en La Moneda con los brazos en alto.