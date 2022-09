“No es momento de gallitos con el gobierno”: Soto llama a la “humildad, prudencia y generosidad” tras nuevos dichos de Piñera

En lo que es su segunda aparición desde que dejó el cargo de presidente de Chile, Sebastián Piñera, en entrevista con La Tercera, criticó el trabajo de la Convención y aseguró que el país “tomó una decisión muy sabia el 4 de septiembre del 2022 rechazando masivamente una muy mala propuesta”.

Asimismo, respecto al actual gobierno, el exmandatario señaló que “lo conversábamos con algunos de los ministros del comité político, y en ese momento era muy probable que (Gabriel) Boric pudiera ser Presidente. Y decíamos: cuando se sienten aquí, van a darse cuenta de que otra cosa con guitarra”.

Tras sus dichos, el presidente de la Cámara, Raúl Soto hizo un llamado a la “humildad, prudencia y generosidad” a todos los personeros políticos influyentes en diálogos constitucionales.

“Los que están dentro de la mesa de conversación constitucional y también los actores políticos que están en los contornos y que son personas influyentes e incidentes en el debate público, como son los ex presidentes. No es momento de pequeñas ventajas políticas, no es momento de gallitos con el gobierno”, agregó.

Así, Soto indicó que “haría a un llamado a todo el mundo político, no solamente al expresidente Piñera, a la generosidad, humildad y a tratar de ser constructivo y colaborar en un momento difícil como el que estamos viviendo en Chile”.

En esta línea, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, aseguró que “después de seis meses de silencio yo hubiera esperado algo más que un dicho chileno, alguna reflexión más profunda acerca de la política, del estado actual, una visión más de futuro”.

Por otro lado, el diputado Cristhian Moreira (UDI) al ser consultado sobre la frase “otra cosa con guitarra” de Sebastián Piñera, el parlamentario respondió que “de todas maneras. Al presidente Piñera tuvo una oposición muy fuerte, le negaron todos los proyectos de seguridad al país. Por Dios que tuvo cojones para poder enfrentar el 18 de octubre y eso es muy importante”.

Asimismo, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) dijo que “es parte de la contingencia política, nadie se ha privado de hacerle críticas al otro y el presidente Boric, también las hizo, pero hay días de mayor unión donde nos acordamos que somos chilenos y el dieciocho es eso y espero que ese sea el clima, y espero que se mantenga para adelante”.