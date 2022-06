Realizan en La Moneda primera sesión de la mesa interministerial para conmemorar los 50 años del golpe militar

En La Moneda se llevó a cabo este jueves la primera sesión de la mesa interministerial que preparará un plan estratégico y cronograma para la conmemoración de los 50 años del golpe militar en Chile.

La reunión, liderada por la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky, contó con la presencia de nueve ministros de Estado: Camila Vallejo (Segegob), Giorgio Jackson (Segpres), Marco Antonio Ávila (Educación), Jeannette Jara (Trabajo), Jeanette Vega (Desarrollo Social), Claudio Huepe (Energía), Marcela Hernando (Minería), Javiera Toro (Bienes Nacionales) y Alexandra Benado (Deporte); dos subsecretarías y varios delegados de distintas carteras de gobierno.

“Estamos muy contentos porque nos toca coordinar este proceso. Es un gran desafío, pero también creemos que es una gran oportunidad para mostrar otra cara de lo que ha sido nuestra historia reciente y que es muy pertinente que desde Cultura estemos realizando este proceso”, sostuvo la ministra Brodsky.

En la actividad a cada secretario de Estado se le entregó un clavel rojo, que recuerda a los detenidos desaparecidos.

La titular de las Culturas aseguró, además, que “la conformación de esta mesa y que lo hagamos con tanta antelación, muestra el compromiso real de este gobierno con los derechos humanos, la memoria, la justicia, la verdad y las garantías de no repetición”.

“Así que estaremos trabajando intensamente en este proceso para el próximo año desde todos los ministerios, desde todo el gobierno, tener actividades, acciones, hitos conmemorativos que sean importantes y que estén acordes a la situación actual de nuestro país”, complementó.

Sobre los objetivos de la mesa interministerial, Brodsky aseguró que “va a tener una secretaría ejecutiva a cargo del trabajo más ejecutivo y técnico de este proceso, tiene la misión ahora de generar ese cronograma y esa agenda de actividades y ese relato común que va a transversalizar este trabajo desde los distintos ministerios. Cada ministerio va a poner en común en esta agenda, en este cronograma, sus propias actividades, sus propios acentos”.

En ese sentido, la titular de la cartera ejemplificó con que “desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se ha conversado la posibilidad de generar una visibilización y reconocimiento y un catastro también de todos los monumentos, sitios que son reconocidos tanto al gobierno del Presidente Salvador Allende como de la dictadura cívico militar”.

En tanto, “desde Cultura tenemos ya una serie de hitos identificados en torno a exposiciones, actividades culturales que se están realizando dentro del ministerio como fuera de él en torno a esta conmemoración”.

La ministra explicó que esto va a ir iniciándose a partir del 11 de septiembre de este año “y vamos a ir generando distintos hitos y desarrollo tanto a nivel nacional como internacional relacionados con esto. Y también en coordinación no solo entre ministerios, sino que también con la sociedad civil que ya tiene avanzada muchas acciones concretas”.

Por su parte el ministro de Educación, Marco Ávila “es un compromiso de nuestro gobierno, no solo el conocimiento, sino la promoción de los DD.HH. tanto en el programa mismo como en las distintas acciones que hemos debido emprender en estos 100 días de gobierno”.

“Y por eso que no podía ser distinto, pensando en la conmemoración de este hecho trágico de la historia de Chile, que no estuviésemos coordinados de manera intersectorial, trabajando en conjunto para ofrecerle al país, no solo un tiempo de reflexión con actividades, sino que también la posibilidad de pensarnos en el futuro a partir de la revisión de nuestra historia”, cerró.

En tanto, la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro explicó que “va a ser un trabajo intersectorial donde lo relevante es ver también cómo en los distintos sectores del Estado, en las distintas organizaciones, instituciones y la sociedad civil pueden aportar, porque las violaciones a los DD.HH. y su necesario respeto se expresa a todo lo largo de la institucionalidad”.