“Reconozco que fue una publicación hecha con sarcasmo”: los descargos de Gonzalo de la Carrera tras polémico tuit

El diputado aseguró que "jamás en la publicación en la que se me critica he hecho referencia a los detenidos desaparecidos y sus familias", sino que -según explicó- "hago alusión a aquellos fallecidos que el Servel no ha eliminado del padrón".