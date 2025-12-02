Romero e Irarrázaval, las cartas republicanas para presidir la Cámara: derecha inicia negociaciones

A dos votos de lograr la mayoría de la Cámara de Diputados quedaron las bancadas de la actual oposición tras las elecciones parlamentarias del 16 de noviembre.

En vista de la mayoría que lograron las fuerzas políticas que hoy están alineadas detrás de la candidatura de José Antonio Kast, las actuales bancadas de derecha (republicanos, libertarios, UDI, RN, Evópoli, socialcristianos y demócratas) conformaron un comité negociador para buscar un acuerdo de gobernabilidad en esta rama del Congreso.

El grupo está integrado por los diputados Benjamín Moreno (republicano), Jorge Alessandri (UDI), Cristóbal Urruticoechea (libertario) y José Miguel Castro (RN), quien es el actual presidente de la Cámara.

Los diputados Moreno, Castro, Sánchez y Kaiser.

En la oposición, los republicanos tienen una innegable preferencia para liderar esta corporación, al lograr la bancada más grande, con 31 diputados electos.

De hecho, en el partido de Kast ya hay dos nombres sobre la mesa: los diputados Agustín Romero y Juan Irarrázaval, ambos cercanos al presidenciable.

Si bien Romero nunca ha presidido un espacio legislativo, ha integrado la estratégica Comisión de Hacienda, una de las más codiciadas por su influencia en la agenda. También ha sido parte de las instancias de Salud y Régimen Interno. Igualmente ha sido mandatado para conformar varias comisiones investigadoras, entre ellas la de “incendios en estaciones del Metro durante octubre de 2019″.

Además, Romero, quien es representante del norponiente de Santiago, fue jefe de la bancada republicana entre 2023 y 2024, por lo que es considerado como un parlamentario con mayor ascendencia en este comité.

“Agustín Romero ha hecho una tarea muy seria, muy dedicada y bien proactiva en las comisiones que a él le ha tocado desempeñar. También tuvo un buen desempeño como jefe de bancada. Yo creo que es un buen candidato. Pero yo creo que esas aproximaciones tienen que venir después del domingo 14, ya con esa información bajo el brazo”, dijo el fin de semana a La Tercera el diputado electo Enrique Bassaletti (indep. republicano).

Irarrázaval, quien es diputado por Buin, Paine, Melipilla, Talagante y San Bernardo -territorio simbólico para los republicanos, pues es la zona por la que Kast fue concejal y diputado-, ha integrado las comisiones de Obras Públicas y de Familia, la que presidió. Hoy es jefe de la bancada republicana.

Negociaciones abiertas

Al contar con 76 de los 155 diputados, el control total de esta rama del Congreso está al alcance de la mano para la derecha; por lo tanto, la tentación para dejar relegadas a las bancadas de izquierda y centroizquierda -lo que en la jerga política se denomina “pasar la máquina”- es alta.

Bastaría negociar un par de votos con independientes (como Carlos Bianchi), con el PDG (hoy liderados por Pamela Jiles) o con legisladores elegidos por la Federación Regionalista Verde Social (Jaime Mulet o René Alinco).

Sin embargo, los escenarios están abiertos. Incluso, todavía no se descarta buscar algún entendimiento más institucional con sectores del oficialismo, en vista de la mala experiencia que tuvo el actual gobierno del Presidente Gabriel Boric al marginar a la derecha y negociar con grupos no alineados como el PDG y la DC.

A la larga eso derivó en un mal clima político y desató una “guerra de guerrillas” de parte de la oposición, que aprovechó cada fisura de la alianza gubernamental para propinar derrotas políticas. La más severa fue el rechazo a la idea de legislar de la reforma tributaria en marzo 2023, gracias al voto en contra de exmilitantes de la DC y a las ausencias de legisladoras de los disueltos partidos Humanista y Ecologista.

Inicialmente, el paso más obvio para negociar un acuerdo de gobernabilidad en la Cámara era el Partido de la Gente, que logró elegir a 14 legisladores, en vista de algunas señales favorables de algunos de ellos, como el diputado electo Javier Olivares, quien dijo que en una segunda vuelta votaría por Kast.

No obstante, tras las palabras de Jiles, quien aventuró que le haría la “vida imposible” a Kast en caso de ganar la elección y luego de la consulta interna del partido de Franco Parisi, en la que un 78% de sus militantes se inclinó presuntamente por votar nulo, esos hechos pusieron una nota de desconfianza a esos acercamientos.