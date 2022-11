“Si las personas no denuncian estamos a ciegas”: Gobierno lanza nuevo número telefónico gratuito y anónimo del Denuncia Seguro

Hasta la semana pasada las personas que querían dar a conocer algún delito no flagrante que se cometía en sus comunas y barrios debían marcar en sus celulares al 600 400 0101 para poder realizar la denuncia anónima que permitiese a las autoridades tomar cartas en el asunto. Pero esto quedó en el pasado, ya que el gobierno anunció este martes un nuevo número, más corto y simple, que busca facilitar el acceso de la ciudadanía al programa Denuncia Seguro de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Se trata del *4242, canal donde las personas podrán entregar antecedentes de forma anónima sobre diversos ilícitos como tenencia, fabricación o contrabando de armas, tráfico de drogas, violencia intrafamiliar, homicidios, robo de vehículos, trata de personas y tráfico de migrantes, entre otros.

La ministra del Interior -que hoy ejerce como Vicepresidenta de la República por el viaje de Boric a la APEC-, Carolina Tohá destacó que “para el gobierno del Presidente Boric la seguridad es importante, en primer lugar, porque le importa a las personas. Las personas la declaran como su primera preocupación, su primer interés y eso, ya por sí solo, es una razón más que suficiente para que sea una prioridad para nosotros”.

“La seguridad importa también por otras razones. Nuestro gobierno no solo se preocupa de la seguridad pública, se preocupa también de la seguridad económica y social. Pero la verdad es que la seguridad económica y social, que requieren políticas propias, como el empleo, las condiciones dignas de trabajo, la productividad, el emprendimiento, los buenos sistemas de salud, el fortalecimiento de la educación pública, la previsión...Pero ninguna de esas seguridades se puede lograr si no hay seguridad pública”, agregó.

La Vicepresidenta enfatizó que “si las personas no denuncian estamos a ciegas, no sabemos dónde se cometen los delitos, qué tipo de delitos son, en qué horarios, en qué lugares, a qué grupos de personas, con qué características, por dónde llegan y se van los asaltantes. Y todas nuestras instituciones que trabajan en seguridad requieren evidencia para organizar sus recursos, sus estrategias, su personal”.

“Cuando no hay denuncia no hay ninguna posibilidad de que las políticas de seguridad sean efectivas”, añadió.

En esa misma línea explicó que a través del programa Denuncia Seguro “se reciben denuncias de todo tipo de delitos que sean de acción pública, de manera anónima. No se trata de denuncias de delitos que se cometen infraganti porque no es un mecanismo de reacción rápida, no es para que los Carabineros lleguen a proteger a la víctima. Es para |que esto llegue a los organismos que tienen la tarea de investigar y de analizar y darle seguimiento a los delitos”.

Es así como entregó una serie de cifras que dan cuenta de la efectividad del llamado de la gente a este número telefónico: “Entre enero y septiembre de este año recibimos cerca de 48 mil denuncias, de las cuales resultaron válidas el 85% para los fines propios del programa, pero 2.600 fueron derivadas porque correspondían a otro tipo de auxilio. Igual fueron denuncia que tuvieron canalización correcta a través del programa Denuncia Segura. Y hubo 4.600 que fueron rechazadas” porque no correspondían a algún servicio que prestaba el canal.

Sin embargo, dejó en claro que “hay algunos problemas que es necesario resolver. A pesar de que se han incrementado los llamados, hemos tenido un 25% más de reportes este año respecto al año anterior, sabemos que hay comunas de Chile donde se reciben menos llamados a pesar de que las encuestas nos muestran que hay muchos delitos. ¿Cuáles son esas comunas? Las más pobres del país, son las comunas que en general tienen menos recursos los municipios para hacer, por ejemplo, intervenciones como las que se hacen acá, o hacer patrullajes municipales porque no tienen recursos para contratar personal o tener vehículos”.

por su parte, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara aseguró que el Denuncia Seguro era “una herramienta tremendamente importante, porque a contar de hoy podrán llamar desde sus teléfonos de forma gratuita. Hoy marcando el *4242, todos los que habitan este espacio nacional compartido van a poder hacer una denuncia anónima, hacerla de forma segura, pero sobre todo contar con un gobierno que está monitoreando la efectividad de los proceso posteriores”.

Por su parte el Fiscal Regional Occidente, José Luis Pérez Calaf afirmó que “es muy relevante poder dar un acceso a las víctimas de los delitos para que esas víctimas tengan un lugar donde expresar lo que les ha pasado. Uno de los objetivos, de los motivos principales que tiene la Fiscalía en Chile es dar protección a víctimas y testigos, sabemos que la mejor manera de dar esa protección es que las personas que cometan delitos sean condenadas y estén donde deben estar: en la cárcel. Pero si las víctimas no tienen una forma de llegar a que el fiscal conozca esa información, es difícil defender esa postura ante un tribunal”.

El persecutor señaló, además, que “Denuncia Seguro es un mecanismo que nos permite a nosotros como fiscales sentarnos ante un tribunal para pedir primero una prisión preventiva de una persona y luego una condena. Le pedimos a la gente que use este mecanismo, es un mecanismo telefónico muy seguro, que nos permitirá tener información verificable, que nos permitirá sentarnos ante un tribunal y defender a la ciudadanía”.

Finalmente, el alcalde de la comuna de Maipú, Tomás Vodanovic indicó que “el Denuncia Seguro con este fono mucho más simple, el 4242 nos permite simplificar la comunicación, dar esa tranquilidad, que nuestros vecinos sepan que pueden denunciar delitos, no flagrantes, pero delitos que se están cometiendo en sus barrios de forma anónima, de forma segura y así poner a disposición de nuestras policías, de la Fiscalía y del Estado, información necesaria para ganarle terreno al delito y construir barrios mucho más seguros”.