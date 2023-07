Tohá y retiro de la UDI de mesa por la reforma previsional: dice que “tener secuestrados” a los pensionados es perder “la responsabilidad”

Esta mañana la ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó las ofensivas de la UDI tras el robo que afectó la madrugada del jueves a las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social. Tras ese hecho, el partido gremialista decidió cortar el diálogo político con el gobierno si no se efectúa la salida del ministro de la cartera, Giorgio Jackson. En ese sentido, anunciaron su retiro de la mesa técnica de la reforma previsional.

El robo de 23 computadores y una caja fuerte del ministerio generó críticas desde la oposición, desde donde aludieron a que el hecho “genera un manto de dudas” considerando que se efectuó en medio de investigaciones por delitos de posible fraude al Fisco, en torno al lío de platas que involucra a militantes de Revolución Democrática, partido fundado por Jackson.

A horas del asalto, Jackson apuntó a que el robo parecía ser una “señal política”. Tras sus dichos, la bancada de diputados de la UDI envió una carta al Presidente Gabriel Boric, donde solicitaron la salida del ministro en un plazo de 48 horas. Posteriormente, el propio presidente del partido, Javier Macaya, advirtió: “No existe interlocución posible con la oposición si Jackson permanece en el gobierno”. Más tarde, el diputado Cristián Labbé, anunció que se bajarían de la mesa por la reforma previsional.

Respecto a esta última ofensiva, la titular de Interior, en conversación con Radio Cooperativa, señaló que “los pensionados no tienen la culpa de los debates que tengamos en torno a un delito y menos de los juicios diferentes que existan en relación a un ministro”.

En ese sentido, apuntó a que “tener secuestrados ahora con esta excusa a los pensionados, que han esperado diez años una reforma, que hemos estado tantas veces a punto de lograr un acuerdo y por una u otra razón eso al final no ha sido posible, creo que es perder totalmente el sentido de la responsabilidad”.

Sobre el término “secuestro”, Tohá explicó que, a su parecer, “es importante mirar muchas cosas que pasan en la política con esos ojos, porque es muy frecuente que cuando alguien tiene una objeción con algo dice ‘si no me resuelve esto yo no colaboro en esto otro’, cosas que son de materias totalmente diferentes, y son nuestro deber responderlas, tratarlas y dar soluciones”.

19 de enero /Valparaíso. Los ministros Carolina Tohá y Giorgio Jackson, durante la Sesión de la Cámara de Diputados. Foto: Leonardo Rubilar / Agencia Uno.

Respecto a la decisión de la UDI de cortar el diálogo político con La Moneda, Tohá calificó la situación de “bien impresionante”, señalando que “la búsqueda de sacar provecho de una situación como esta, de llevar agua al molino, de esta fijación con el ministro Jackson, ha sido muy forzada”.

“Yo creo que no da para más la especulación con lo que hizo el ministro Jackson. Hay un partido entero, todos sus diputados que están diciendo que el ministro Jackson está detrás de esto, que hay una operación, digamos criminal, detrás de una autoridad de gobierno y toda la fijación del debate está puesta en una palabra que dijo el ministro”, dijo la secretaria de Estado.

No obstante a ello, se mostró optimista y aseguró que desde el Ejecutivo esperan que el diálogo con la oposición se retome.

“Yo creo que es lo que va a suceder, porque las cosas pocos sensatas normalmente no se sostienen demasiados días, y esto no es sensato, y yo creo que en la UDI hay muchas personas responsables que no se sienten cómodas con esto que pasó, y creo que fue una decisión que se tomó en un momento con mucho frenesí, pero con el pasar de las horas se va viendo que es poco serio”.