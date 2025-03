Miembros de Chile Vamos reaccionaron a los dichos del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien afirmó que “no se corre ningún riesgo por llegar con tres candidatos a la primera vuelta”, haciendo referencia a su candidatura junto a la de Johannes Kaiser y Evelyn Matthei.

En entrevista con El Mercurio, Kast reafirmó la posición de su colectividad de competir directamente en primera vuelta para las elecciones presidenciales de este año, asegurando que es una “decisión que está asentada”.

En ese sentido, señaló que presentarse junto a Kaiser y Matthei en las urnas no debiera suponer un problema, dado que “nadie gana en primera vuelta”.

Tras dichos de Kast: en Chile Vamos critican que opositores compitan por separado en las presidenciales. Foto: La Tercera

Múltiples representantes de Chile Vamos salieron al paso de estos dichos, manifestándose en contra de la idea de competir con tres candidatos, apelando a la unidad del sector.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, defendió la idea de generar primarias en el sector, asegurando señalando que esto permite “juntar a proyectos que no son exactamente los mismos, pero que tienen la misma visión de hacia dónde tiene que ir el país y tienen adversarios en común”.

“Nosotros no queremos absorber al Partido Republicano, no queremos anularlos, no los estamos invitando a formar parte de la coalición. Respetamos el hecho de que ellos tienen su proyecto, que es legítimo”, señaló en Estado Nacional de TVN.

Asimismo, la diputada Flor Weisse (UDI) afirmó a La Tercera que “es esencial que la derecha presente una candidatura unificada y sólida”.

“Unirnos en torno al candidato más competitivo no solo maximiza nuestras posibilidades de triunfo, sino que también demuestra madurez política y compromiso con el bienestar del país. La unidad es nuestra fortaleza que debemos ejercitar”, aseveró.

Tras dichos de Kast: en Chile Vamos critican que opositores compitan por separado en las presidenciales. En la imagen, Flor Weisse (UDI). Foto: Raul Zamora / Aton Chile

En tanto, el diputado Andrés Celis, perteneciente a la bancada de Renovación Nacional (RN), se mostró sumamente en contra de los dichos de Kast, catalogando de “la irresponsabilidad más absoluta” el no llegar a un acuerdo de primarias.

”Si José Antonio Kast no cede en aquello, será regalarle el Parlamento a la izquierda, y con eso Chile será ingobernable”, afirmó a La Tercera.

Tras dichos de Kast: en Chile Vamos critican que opositores compitan por separado en las presidenciales. En la imagen, Andrés Celis. Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile

Igualmente crítico fue el diputado Jorge Guzmán (Evópoli), quien planteó que “lo único que garantiza resultados en la presidencial es la unidad del sector”.

“Si Kast no lo entiende, es porque está más preocupado de sus cálculos electorales, que de darle gobernabilidad y progreso al país”, dijo el jefe de bancada de dicha colectividad a este medio.

Por otro lado, la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, sostuvo que no es necesario hacer primarias y compartir una lista parlamentaria para obtener buenos resultados en el sector, aludiendo a experiencias anteriores.

“En la elección de 2021 fuimos en listas separadas para concejales y COREs, y sacamos más de 2 millones de votos, mucho más que cuando fuimos juntos en la Constituyente”, aseveró Hurtado en TVN.

En tanto, la senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, también echó por tierra la idea de una primaria presidencial por parte de su colectividad con Chile Vamos y Kast y Kaiser. “Se lo hemos transmitido a todos los lideres de Chile Vamos, esta idea de que vayamos a confluir en un pacto donde esté Republicanos y Libertarios es impensada”, dijo en Mesa Central de Canal 13.

Cabe señalar que, respecto a la posibilidad de competir en una lista unitaria, la candidata Evelyn Matthei valoró esta idea, asegurando que “nosotros sacaríamos mucho más parlamentarios si fuéramos en una sola lista. ¿Qué duda cabe?”.

“La unidad nos permite conseguir muchos mejores resultados. Y les quiero decir que los resultados parlamentarios también son muy importantes”, añadió la abanderada presidencial de la UDI y RN, en TVN.