“Una gran oportunidad”: Squella destaca asistencia de Kast a la cumbre Shield of The Americas

El líder del Partido Republicano, Arturo Squella, destacó este domingo la asistencia del presidente electo José Antonio Kast a la cumbre Shield of The Americas en Florida, Estados Unidos.

La instancia se desarrollará el próximo 7 de marzo en el Trump National Doral Miami, solo cuatro días antes que se desarrolle el cambio de mando en nuestro país y en un contexto en que ha aumentado la tensión entre Chile y Estados Unidos por el tema del cable de fibra óptica submarino con China.

El presidente electo viajaría acompañado por quien asumirá como canciller, Francisco Pérez Mackenna. La comitiva incluirá además al futuro director estratégico de comunicaciones, Cristián Valenzuela; el asesor internacional Eitan Bloch; y la jefa de prensa María Paz Fadel.

La cumbre internacional abordará la llamada “interferencia extranjera en el hemisferio”. Asistirán mandatarios de tendencias políticas afines como el presidente de Argentina, Javier Milei; su par de Paraguay, Santiago Peña; de El Salvador, Nayib Bukele; y de Ecuador, Daniel Noboa.

Respecto a la participación del presidente electo, Squella resaltó que es "una gran oportunidad para reunirse con los mandatarios de países que atraviesan amenazas similares a la nuestra, particularmente del crimen organizado“.

“Reunirse con Ecuador, con Argentina, con mandatarios que tienen la determinación suficiente para enfrentar con todas las fuerzas de sus respectivos estados el crimen organizado, va a ser fundamental. Lo mismo en el caso del anfitrión, que en este caso es Estados Unidos”, agregó el senador electo por Valparaíso.