    Anglo American se desacopla de su próximo socio Teck y aumenta sus pérdidas en 2025

    Los ingresos de Anglo American subieron solo un 5% y las pérdidas fueron un 22% mayores a las de 2024.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Rodrigo Garrido

    Los resultados de la minera canadiense Teck se impulsaron en 2025 en medio del repunte del cobre, pero su socio Anglo American se desacopló de este escenario a la hora de informar su ejercicio durante el año pasado.

    La multinacional reportó pérdidas por US$3.741 millones durante 2025, un aumento de 22% frente a las pérdidas de US$3.068 millones registradas en 2024.

    En tanto, los ingresos del periodo llegaron a US$18.546 millones, un aumento de 5% frente a los de 2024.

    Ante este contexto, la firma informó un recorte del 83% del dividendo a entregar: US$0,07 por acción frente al US$0,42 del 2024.

    En el marco de presentar los resultados, Anglo American destacó su plan para avanzar con la fusión con Teck, para crear Anglo Teck, “una empresa líder mundial en minerales críticos”.

    Además, la firma resaltó su plan para simplificar sus líneas de negocios al cobre, mineral de hierro, manganeso y nutrientes para cultivos. El carbón siderúrgico, níquel y metales del grupo del platino son los negocios que está dejando.

    “Nos comprometemos a completar los cambios en nuestra cartera, tras la exitosa escisión de Valterra Platinum en mayo y la venta de nuestra participación residual en el negocio en septiembre. Seguimos avanzando en la venta de nuestro negocio de carbón siderúrgico, la venta acordada de nuestro negocio de níquel está en proceso de aprobación regulatoria y avanzamos en la separación de De Beers”, explicó tras informar los resultados.

    De hecho, De Beers, su filial de diamantes, afectó los resultados de la empresa por su tercera amortización en tres años. Según resaltó Europa Press, este valor libro implicó un impacto de US$2.300 millones.

    Responde a los precios más bajos (de los diamantes), la mayor variación en las preferencias de los clientes entre diamantes naturales y cultivados en laboratorio, y al excedente de diamantes en bruto disponibles en relación con la demanda”, según ha explicado la minera y consigna EuropaPress.

    Anglo American ha amortizado sucesivamente hasta en tres ocasiones el valor del negocio, con un impacto total de US$6.800 millones, tras los deterioros de US$2.900 y US$1.600 millones contabilizados en 2024 y 2023, respectivamente, resalta el reporte.

    Así, Stuart Chambers, presidente de Anglo American, comentó:"El progreso en la simplificación de nuestra cartera, junto con el acuerdo de fusión con Teck y el rápido avance de la transacción y el apoyo abrumador de los accionistas, pone de manifiesto la determinación y la energía con las que hemos estado reposicionando a Anglo American a la vanguardia de nuestra industria en términos de crecimiento generador de valor".

    Sobre los negocios actuales, la firma destacó al cobre y el hierro. “El progreso de la cartera destaca la calidad del desempeño del negocio de cobre y mineral de hierro premium”, dijo la empresa.

    En el ejercicio del 2025, el cobre registró una producción de 695.000 toneladas, un 10% menos que en 2024, donde Chile jugó un rol. En el país, la firma opera las minas de Los Bronces (Región Metropolitana), El Soldado (Región de Valparaíso), la fundición Chagres (Región de Valparaíso) y un 44% de la operación de Collahuasi (Región de Tarapacá).

    “La producción de cobre disminuyó un 10%, principalmente debido a menores leyes de mineral y recuperación de cobre en Collahuasi”, dijo en su reporte. También comentó que “(La producción de) Los Bronces se vio impactada por un menor procesamiento en planta, luego de que la planta de procesamiento más pequeña fuera puesta en mantenimiento a fines de julio de 2024”.

    Ivan Alvarado

    En Chile, la firma opera las minas de Los Bronces (Región Metropolitana), El Soldado (Región de Valparaíso), la fundición Chagres (Región de Valparaíso) y un 44% de la operación de Collahuasi (Región de Tarapacá).

    Anglo American espera que la producción de cobre aumente a entre 700.000 y 760.000 toneladas en 2026, a entre 750.000 y 810.000 toneladas en 2027, y a entre 790.000 y 850.000 toneladas en 2028.

    Además, la firma proyecta una producción de mineral de hierro de entre 55 y 59 millones de toneladas en 2026, cifra revisada al alza respecto a los 54 y 58 millones de toneladas previstos anteriormente. Se prevé que la producción aumente a entre 59 y 63 millones de toneladas en 2027 y a entre 58 y 62 millones de toneladas en 2028.

