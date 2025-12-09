VOTA INFORMADO por $1100
    Pulso

    Bolsa de Santiago se toma un respiro a la espera de la Fed y el resultado de las elecciones

    El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, perdía 0,68% a 10.153,12 puntos.

    Por 
    Patricia San Juan
    Bolsa de Santiago se toma un respiro a la espera de la Fed y el resultado de las elecciones presidenciales.

    La bolsa chilena operaba con pérdidas este martes, tras una fuerte racha alcista que la dejó en un nuevo máximo histórico el viernes, mientras se ajustaba al desempeño negativo registrado el lunes en Wall Street, el principal referente del mercado local.

    El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, perdía 0,68% a 10.153,12 puntos.

    Pese a ello, el indicador acumula en lo que va de 2025 una rentabilidad de 51,31%,lo que lo acerca a tener su mejor desempeño anual desde 1993, cuando ganó 68,73%.

    Las bolsas internacionales están operando con cautela a la espera de la decisión que tome la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos el miércoles respecto a la tasa de interés.

    Los analistas dan por descontado que el banco central estadounidense recortará la tasa en 25 puntos a un rango de entre 3,5%-3,5%, pero están pendientes de las señales respecto a los movimientos futuros de la política monetaria.

    En este contexto tras el cierre negativo de ayer los principales indicadores en Wall Street operaban con leves variaciones. El promedio industrial Dow Jones ganaba 0,24%, el selectivo S&P subía 0,12% y el tecnológico Nasdaq retrocedía 0,12%.

    Elecciones presidenciales

    Y a nivel local los inversionistas también se tomaban un respiro ad portas de las elecciones presidenciales del domingo, en las que el mercado sigue viendo con mayor probabilidad un triunfo de José Antonio Kast.

    Al respecto de Emanoelle Santos, analista de mercados de la plataforma global de inversiones XTB Latam, sostuvo que de concretarse este escenario el Ipsa debiera experimentar un rally de confirmación más que un shock. “Vemos espacio para un avance acotado del orden de 1% a 3% en las primeras ruedas posteriores a la elección, concentrado en bancos, consumo e inversión, siempre que el discurso y el gabinete económico refuercen la idea de continuidad institucional”.

    Añadió que “estimamos que el Ipsa podría subir entre 2% y 4% en las dos últimas semanas del año, hasta alcanzar la zona de 10.300–10.500 puntos.

    Dólar avanza

    En el mercado cambiario, en tanto, el dólar subía en línea con el retroceso del cobre y el avance de la divisa a nivel global.

    La moneda estadounidense avanzaba $3,29 a $928,34, según datos de la Bolsa Electrónica de Chile.

    El precio contado del cobre cerró con un descenso de 1,12% a US$5,245 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, con lo que tuvo su mayor caída desde el 18 de noviembre.

    Sin embargo, en lo que va de 2025 acumula un aumento de 32,82% y se encamina a cerrar el año con su mejor desempeño anual desde 2009. Además, hasta ahora anota un valor promedio de US$4,457 la libra, un 7,24% más que en el mismo periodo de 2024.

    “Si bien el metal sigue elevado por tensiones de oferta y señales de estrechez en inventarios, hoy pesaron más las dudas sobre la demanda china y el ajuste técnico después de máximos recientes. Un cobre más débil suele traducirse en menor soporte para el peso chileno, amplificando el repunte del dólar local durante la tarde”, dijo Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica.

    El dollar index, que mide el desempeño de la divisa frente a las monedas más líquidas del mundo, subía 0,01% a 99,12 puntos.

